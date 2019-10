Video: la espectacular caída de Marc Márquez durante los entrenamientos

Más allá de la gran actuación del francés Fabio Quartararo (Yamaha) en la jornada de ensayos libres en el circuito de Chang, escenario del Gran Premio de Tailandia de Moto GP, la noticia del día fue el fuerte accidente del español Marc Márquez (Honda).

Transcurría el primer ensayo, cuando el actual líder del certamen, que ganando el domingo sumará su sexta corona en la categoría reina, perdió el control de su unidad al salir de la curva 6 y salió despedido por el aire, para luego impactar contra el suelo.

Tras levantarse por sus propios medios y caminar hacia la zona externa del circuito, Marc fue trasladado hacia un centro médico, donde, tras someterse a los estudios de rigor, se comprobó que solo sufrió traumatismos.

"Me quedé cinco segundos sin respiración, pero para mí fueron como 20. En ese momento no sabía si me había lastimado o no. Ahí me asuste más", expresó el español, quien luego volvió a subirse a su moto para afrontar el segundo ensayo, donde se ubicó 6°.

La actividad del Moto GP continuará mañana, desde las 4:10, con la disputa de la prueba de clasificación. Televisa ESPN.