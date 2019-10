Curiosidades, intrigas y méritos en la historia de los intendentes bahienses

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

El primer intendente de nuestra ciudad Fue Teófilo Bordeu, quien ejerció el cargo seis meses, entre junio y diciembre de 1886. Tenía 29 años de edad cuando asumió y por un error histórico no se le reconoció ese mérito hasta 75 años después, cuando en 1960 se verificó esa situación.

Hasta entonces había sido considerado primer intendente el coronel Luis Caronti, quien en realidad sucedió a Bordeu, en enero de 1887.

Bordeu era ocasional vecino bahiense, ya que tenía sus campos y su familia en la zona de Mar del Plata y Chascomús. En abril de 1893 se casó con Petrona Heguilor, con quien tuvo a su único hijo, Teófilo Vicente, nacido en septiembre de 1894.

Murió seis meses después, con apenas 36 años de vida. Su bisnieta Ivonne fue la primera mujer de Mauricio Macri, madre de los tres hijos mayores del presidente de la Nación.

--Luis Caronti fue el primer intendente nativo de Bahía Blanca y también el primero en renunciar al cargo. Seis meses llevaba en ese puesto cuando fue elegido diputado provincial. Por un error, durante más de 60 años fue considerado el primer intendente, por lo cual se hablaba de "El sillón de Caronti". A su muerte, en 1916, donó su fortuna a la Biblioteca Rivadavia y al hospital Municipal.

--En 1895 una revolución radical derivó en la designación del primer comisionado municipal, por decreto del gobierno provincial. Se trató de Antonio Ignacio, mayor del Ejército argentino y héroe de la guerra del Paraguay. La figura del comisionado fue habitual en la ciudad, como resultado de cada golpe militar o intervención provincial.

--Jorge Moore es la persona que más veces ocupó el cargo, elegido en cinco oportunidades y completando cada uno de sus períodos. Tenía 38 años cuando asumió en 1895 y 65 cuando fue elegido en 1922. Murió en 1929, luego de haberse desempeñado como gobernador de La Pampa. Su nicho en el cementerio local tiene grabado en el mármol la leyenda "For ever whit my Lord".

--Angel Brunel fue uno de los vecinos más destacados de fines del siglo XIX y primeros años del siglo XX. Socio de Jorge Moore en una firma consignataria de frutos, asumió como jefe comunal como consecuencia de la renuncia de Miguel Morixe. Ocupó ese cargo entre mayo y diciembre de 1900. Murió en 1909 y fue el primer vecino en ser velado en el hall del Palacio Municipal.

--Valentín Vergara es un singular caso de inserción social y política. Llegado a Bahía Blanca en 1905, era nativo de Diamante (Corrientes), en 1911 fue elegido intendente municipal. Fue el primer profesional --era abogado-- en ocupar ese cargo. En 1926 fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, completando su mandato en mayo de 1930. Decidido a retirarse de la política y regresar a atender su estudio jurídico en nuestra ciudad, murió en septiembre de ese año, como consecuencia de una neumonía.

--El médico Enrique González fue comisionado municipal en 1922. Fue parte de una familia que hizo de la política su pasión. Su hermano Eduardo fue dos veces intendente y su cuñado, Valentín Vergara, ocupó el cargo también en dos ocasiones.

--Héctor Gay volvió a ubicar a un periodista como jefe comunal después de 80 años. El anterior fue Agustín de Arrieta. También tuvo ese oficio Luis Caronti.

--Rafael Laplaza fue el primer intendente peronista de la ciudad, elegido en 1948, con el 59,4% de los votos, duplicando los del candidato radical. Laplaza renunció al cargo luego de 14 meses, por las diferencias que mantenía con su propio partido, que lo acusaba de "deslealtad política" por haber designado extrapartidarios en su gabinete.

--Juan Carlos Cabirón fue el primer radical en derrotar al peronismo en elecciones locales, hecho ocurrido en 1983, con el regreso de la democracia. Hasta entonces nunca un candidato peronista había sido derrotado en elecciones comunales.

--Juan Molinuevo fue uno de los varios militares que actuaron como comisionado municipal. A pesar de desempeñarse por apenas cuatro meses, le sobró para desatar varias polémicas. Decidió bautizar con el nombre de Luis Caronti al hospital Municipal, mandó a trasladar la estatua de San Martín del parque de Mayo al centro de la plaza Rivadavia y anunció que daría continuidad a la avenida Colón por la plaza Rivadavia, ensanchando Yrigoyen hasta el camino de Circunvalación. Apenas dejó el cargo, todas sus decisiones fueron olvidadas.

--Agustín de Arrieta era socialista. Fue el primer representante de ese partido en ser elegido intendente en la provincia. Era además, zurdo. Ese detalle se pudo advertir cuando inauguró la cancha de pelota de la Unión Vasca, en calle Lamadrid. Una foto muestra cuando con esa mano toma la paleta para efectuar el primer saque sobre el frontón vasco.

--Víctor J.M. Puente fue el último intendente del denominado Proceso de Reorganización Nacional. Una de las obras más impactantes realizadas durante su mandato fue el entubado del arroyo Napostá, entre Casanova y Estados Unidos, iniciado en 1978. La intervención llevaba más de diez años planteada por los vecinos de los barrios aledaños al curso de agua, desalentados por la suciedad, contaminación y descuido que tenía.

--Julio César Avanza fue jefe comunal durante la inauguración del monumento a Bernardino Rivadavia, en julio de 1946. Compartió el palco entonces con el gobernador Domingo Mercante y el diputado Héctor Cámpora. Dos años después, 1949, Mercante lo designó Ministro de Educación provincial, la primera persona en ocupar ese ministerio.

--Eugenio Martínez fue elegido intendente en 1973, en la primera elección en la que participó el justicialismo luego de que la revolución Libertadora lo prohibiese, en 1955. Obtuvo el 40,3% de los votos. Martínez, a quien apodaban El Pibe, fue destacado piloto de automovilismo. En 1948, por caso, ocupó el tercer puesto en la Vuelta de Entre Ríos, con su Chevrolet de casa Régoli, carrera que ganó Juan Manuel Fangio y que le exigió superar en ruta a Juan y a Oscar Galvez.

--Norberto Arecco fue intendente durante dos períodos consecutivos (1950/1955). Fue el justicialista que más votos logró, superando el 61%. Durante su mandato rebautizó lugares de la ciudad con nombres propios de su partido. La avenida Colón y el hospital Penna pasaron a llamarse Eva Perón, mientras que el mercado municipal y el estadio del club Estudiantes se bautizaron Juan Domingo Perón. El teatro Municipal, por su parte, se bautizó 17 de Octubre.

--El abogado Carlos Cisneros fue jefe comunal entre el 11 de julio y el 31 de diciembre de 1928. Como un emprendimiento particular construyó el primer rascacielos de la ciudad, en un terreno de su propiedad en Portugal y Zeballos. De líneas modernas, es una de las obras más destacadas en su tipología. Desde 1991 lleva su nombre.