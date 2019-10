Pehuen Co: Imagen desoladora en el frente costero

Foto: Sociedad de Fomento Amigos Pehuen Co.

La Sociedad de Fomento de Fomento "Amigos de Pehuen Co" emitió un comunicado mediante el cual se expresa la angustiante situación del frente costero.

Se manifiesta, por ejemplo, la desoladora imagen que presenta la playa de la localidad turística después de cada tormenta.

Al mismo tiempo, se expone el constante y progresivo retroceso del frente costero debido a la acción erosiva del mar, lo cual ha producido la destrucción de gran parte del médano frontal.

Ello, sólo por considerar, provocó la desaparición de la avenida costanera y amenazó seriamente la estabilidad de las construcciones cercanas.

Frente a este panorama, dice la nota, un grupo de vecinos damnificados, en acuerdo con la Municipalidad, ha tomado la iniciativa de realizar acciones concretas, tendientes a mitigar la acción erosiva del mar mediante la colocación de bolsones rellenos con arena.

El escrito que lleva la firma de María Carbajo y Silvia Municoy, presidenta y secretaria, en ese orden, de la entidad, agrega que desde hace hace más de 20 años la Sociedad de Fomento realiza continuas gestiones ante las autoridades pertinentes haciendo un llamado de alerta y solicitando la adopción de las necesarias medidas de prevención.

"Lamentablemente en todo este tiempo no se logró hacer efectiva una respuesta adecuada a la gravedad de la situación".

"Si bien desde mediados de 2010 existe un proyecto de obra de defensa elaborado por la Dirección de Hidráulica a través de su Departamento Costa Marítima, por distintas circunstancias, su ejecución no fue contemplada por los sucesivos gobiernos provinciales".

"Y mientras el Estado ha permanecido ausente, el proceso erosivo continuó su acción devastadora", se subraya.

También se dice que "así llegamos a la situación actual, en la que el retroceso del frente costero ha alcanzado una dimensión que podemos calificar de catastrófica".

"Desde el ámbito local se han hecho gestiones ante el gobierno provincial donde la necesidad de la ejecución de la obra está más vigente que nunca y, al parecer, se está realizando la actualización del presupuesto para su licitación".

Acción

En la nota de los fomentistas, quienes han llevado adelante diferentes reuniones con autoridades y especialistas sobre la situación costera, se menciona además que continuarán con sus reclamos para que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde y tome a su cargo la solución técnica que asegure la defensa del médano costero y la protección de la villa balnearia.