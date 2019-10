Los consejos de Pepe Sánchez a los estudiantes de La Piedad

El programa “Plan de acercamiento al básquet” dio otro paso en los últimos días, a modo de cierre de actividades del año.

Dirigido a estudiantes del colegio La Piedad, es una iniciativa impulsada por Pepe Sánchez y coordinada con la institución salesiana y la empresa TGS, que tiene como objetivo acercar el básquetbol a los chicos y chicas que no practican en clubes.

Esta semana se llevaron a cabo un par de charlas en el instituto técnico, que tuvieron como participantes a la nutricionista María Victoria Bogt primero y al propio Pepe Sánchez en último turno.

El bahiense campeón olímpico dedicó algunos consejos a los estudiantes, a partir de su amplia trayectoria.

“Son grandes logros los que he tenido, sin duda. Pero no se hubiesen hecho realidad si detrás de todo esto no hubiese realizado tantos sacrificios, tantas renuncias a estar con mis afectos, muchas horas de entrenamiento y de ciertas privaciones”, expresó Pepe en un resumen publicado por la web donboscosur.org.

Foto grupal en el Dow Center, tras partidos entre La Piedad y la Escuela de Básquet social de Bahía Basket.

El ex base, quien incursionó con éxito en los principales niveles y clubes del básquetbol mundial como la Liga Nacional, NCAA, NBA, España y Grecia, también abordó la otra cara del deporte.

“Muchas veces se nos presentan los `no´, muchas veces se nos cierran las puertas, nos niegan oportunidades. A mí me ha pasado tantas veces… Y estoy seguro que a ustedes también. Sin embargo el tema no está en los `no´ que te encontrás en el camino, sino mas bien en cómo te parás ante esas negativas. Ahí aparece algo mucho más importante que las oportunidades que te llegan, que es ese motor interno que cada uno tiene adentro conformado por la motivación, voluntad, sueños, proyectos. Esto te impulsa todo, da sentido a tu vida, más allá de los bienes materiales”, expresó.