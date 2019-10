River contrató al empleado de seguridad que echaron por festejar en la Bombonera

El empleado de seguridad que festejó con los jugadores de River en la Bombonera contó hoy que “por una gestión de River” lo llamaron de la empresa privada que trabaja en el Monumental para contratarlo.

Se trata de Gabriel Portillo, quien el martes se abrazó con Matías Suárez y Lucas Pratto para celebrar el pase a la final de la Copa Libertadores y al día siguiente se quedó sin empleo.

La empresa Prevención y Control de Pérdidas (PCP), para la que trabajaba hacía 11 años, decidió despedirlo luego de que el video del abrazo se hiciera viral.

"Primero me pidieron que renunciara. Me dijeron que me daban un sueldo y que renunciara. Si no, me echaban con causa y no recibía un mango", dijo Gabriel en declaraciones al programa De Una por Radio La Red, y enseguida amplió: "Me dijeron que generé disturbios, que lo que hice era incitación a la violencia".

Sin embargo, en las últimas horas recibió una buena noticia: "Me llamaron de Tech, de la empresa de River, para hacer una entrevista. Todo fue por una gestión del club para que no me quede sin trabajo", afirmó el seguridad de 45 años que tendrá la chance de trabajar para custodiar al equipo de Gallardo, el club de sus amores.

"Viví todo lo de River. Estaba en el campo de juego y no resistí la tentación, se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza. Era mucha emoción", recordó. (Olé y La Nueva.)