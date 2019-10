Trenque Lauquen: un preso enseña rugby a niños y jóvenes con discapacidad

Un hombre a punto de cumplir su condena en el penal de Las Tunas enseña rugby a chicos con discapacidad en un club de Trenque Lauquen, como parte de su proceso de reinserción social, luego de haber jugado ese deporte en el equipo de rugby del penal, informó el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Juan Ballester, de 31 años, sale todos los sábados desde el penal de Las Tunas para sumarse al cuerpo técnico que enseña rugby a 15 jugadores de entre 8 y 21 años, con síndrome de down, retraso madurativo o hipoacusia en el club FBC Argentino.

Ballester terminó la secundaria dentro del penal y aprendió a jugar al rugby en la cárcel, en el equipo "Los Bravos" y tras recibir la visita del seleccionado de rugby inclusivo "Los Pumpas XV" descubrió su vocación y decidió comenzar a estudiar Educación Especial.

"Siempre me gustó ayudar a la gente, pero nunca se me había cruzado hacer esto hasta que conocí a los 'Pumpas XV'. Ese partido me cambió la vida. Me quedó la imagen de lo que contagiaban los profesores, cómo ayudaban y cómo acompañaban a los jugadores. Hoy, lo que más me fascina es estar con los chicos", expresó el flamante entrenador.

Y señaló: "En este nuevo camino trato de alejarme de las cosas que me hacían mal. Creo que la educación es una herramienta que te abre la mente, que te hace ver que existen otras salidas".

Juan es parte de una familia compuesta por nueve hijos. Nació en Casbas, una localidad bonaerense perteneciente al partido de Guaminí, pero creció en Santa Fe. Además, en la semana, trabaja en la fábrica de pelotas "El Pase", la primera cooperativa de trabajo conformada por personas privadas de libertad. (Télam)