"Macri no está en condiciones de llamarme inmoral", aseguró Fernández

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró esta mañana que el presidente Mauricio Macri "no está en condiciones" de llamarlo inmoral y que el cruce que tuvieran en los intervalos del debate "no fue nada importante".

"[Mauricio Macri] no está en condiciones de llamarme inmoral. No fue nada importante, dejen de embromar con eso, no paso nada", manifestó Fernández al ser consultado esta mañana por la prensa.

"Tengo que darle una noticia a [Mauricio] Macri, hace cuatro años que es presidente y parece que todavía no se enteró", aseguró Fernández.

"En Argentina hay que seguir avanzando, Macri ya es parte de la historia. Espero que no se enoje el lunes y no haga ningún disparate", añadió.

Al ser consultado sobre la situación política y social de Chile el candidato presidencial del Frente de Todos indicó que "en algún momento la gente se siente mal porque el ajuste lo pagan siempre los mismos".

"Lo que pasa en Ecuador, Chile y Argentina es lo mismo, políticas diseñadas con el mismo criterio y la misma lógica", agregó.

En otro orden se refirió a la denominada "marcha del millón" que se llevó a cabo el fin de semana pasado en el centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires y consideró que no debería modificar la intención de voto.

"No cambia nada, [el Frente de Todos] hicimos marchas de 50 mil personas en todas las provincias", expresó. (NA)