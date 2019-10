"No nos sentimos cómodos en ningún momento", dijo Cocciarini tras la derrota de Villa Mitre

Villa Mitre cayó ayer ante Juventud Unida de San Luis y no pudo estirar su buen presente luego de 2 triunfos consecutivos, en la octava fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A.

"Estaba muerto el partido, era un 0 a 0 clavado. En el primer tiempo tuvimos las más claras pero no quiso entrar. Después ya estaba todo para el 0 a 0 y se encontraron con ese penal y se llevaron los tres puntos", analizó Agustín Cocciarini.

El tricolor perdió por 1 a 0 y se quedó sin invicto en casa, ante un rival que es el responsable de 2 de las últimas 4 derrotas de la Villa en El Fortín.

"El planteo de ellos fue bueno, no supimos sacarlo adelante y la línea de 5 nos complicó, nos sacó los espacios y no nos sentimos cómodos en ningún momento del partido. Hicieron sucio el juego y no pudimos contrarrestarlo, después manejamos más la pelota pero lejos del arco, un empate hubiera estado bien", agregó el volante tricolor.

La "Villa", además, no pudo hacer valer el buen triunfo conseguido en San Juan ante Desamparados.

"Tendríamos que haber ganado para hacer valer los 3 puntos de visitante, dejamos pasar una gran chance para seguir de racha y meternos de lleno en los puestos de arriba", señaló el ex Liniers y Olimpo.

En lo sucesivo, Villa Mitre se medirá ante Círculo Deportivo como visitante, a partir de las 16.

"Es una zona muy pareja, no hay rivales fáciles eso lo tenemos claro. Espero que esto sirva ahora, para saber que en casa no podemos dejar puntos si queremos pelear de llenos puestos de clasificación", cerró Cocciarini.