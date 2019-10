Su expareja la intentó asesinar, le quitaron la custodia y teme por su vida

Una mujer perdió en las últimas horas la custodia policial que tenía luego de que el jueves pasado sufriera un grave episodio de violencia de género en el barrio San Martín.

La expareja de Mariela le baleó el auto en el que se movilizaba y se dio a la fuga y todavía no lo pudieron encontrar, según informó Telefe Bahía Blanca.

El hecho ocurrió en Paunero y Pueyrredón. Además, aparentemente el atacante también había disparado contra el comercio de su hermano.

La mujer expuso su testimonio en Telefe Noticias, a la espera de que la Justicia pueda capturar a Hipólito Hernández.

"El temor mío es que esta persona sigue prófuga, que conoce todos los movimientos, los horarios de entrada y salida de mi casa, y que ya no tengo más la custodia", dijo Mariela.

"Tengo mucho miedo y lo único que pido es que la justicia se mueva pronto para encontrarlo porque el intentó matar a mi y a mi hermano. Puso en peligro a la gente que está indefensa también como nosotros", argumentó.

Mariela se quedó encerrada en su casa desde que le quitaron la custodia, por temor a salir y que Hernández la volviese a atacar.

"Esto no es vida para nosotros. Mi hijo entiende todo, él me decía mamá no voy a ir al jardín hasta que no se lo lleven preso y solo tiene cinco años", expresó.

Mariela explicó que ayer se elevó el pedido de captura de Hipólito Hernández "en todas las comisarías" y que desde la Policía le dijeron que no podían custodiarla "porque no tienen móviles y no tienen personal".

"Los fiscales no sé como van a tomar esta causa, porque la verdad que no se sabe nada. Ayer quise comunicarme con fiscalía a la mañana. Llamé y no me atendió nadie. Llamé a un abogado de Promover que es el que me asesora, y él me dijo que iba a tratar de comunicarse. Esperé y me dijo que él no se había podido comunicar tampoco", manifestó. (Telefe Bahía Blanca)