Fausto Ruesga vuelve a salir a escena con un torneo 3x3 a nivel internacional

El curriculum del bahiense Fausto Ruesga sumará desde mañana una atractiva experiencia a nivel internacional, al formar parte de la selección argentina de básquetbol 3x3 en los World Beach Games que se desarrollan en Doha, Qatar.

Los I Juegos Mundiales de Playa, que según el comité organizador surgieron para "conectar nuevos deportes con una nueva generación de fanáticos", comenzaron ayer y cuentan con participación de un total de 25 atletas argentinos.

En básquetbol, la selección masculina saldrá a escena mañana a las 10.15 de nuestro país, ante República Dominicana, en lo que será el inicio del grupo B.

Además de Ruesga, el plantel conducido por Juan Gatti cuenta con Juan De La Fuente, Valentín Simondi y Nicolás Nieto, el mismo plantel que la semana pasada alcanzó el 7º puesto en el Mundial U23, dando ventajas de edad de hasta cinco años.

En tanto, la selección femenina hará su presentación también mañana, a partir de las 11.05, ante Francia y por el grupo D. El cuarteto dirigido por Juan Pablo Boadaz está integrado por Victoria Gauna, Sol Castro, Agustina García y Camila Suárez.

Los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

Cronograma de partidos

Selección masculina

Lunes 14 - 10.15 vs Dominicana

Lunes 14 - 13.10 vs China

Martes 15 - 11.55 vs Venezuela

Miércoles 16 - Playoffs

Selección femenina

Lunes 14 - 11.05 vs Francia

Lunes 14 - 14.00 vs Ucrania

Martes 15 - 14.25 vs Mali

Miércoles 16 - Playoffs

Esta primera edición de los WBG, que se desarrollan en la playa de Katara, cuentan con 1237 atletas de 97 países que compiten -también- en vóleibol de playa, handball de playa, karate, vela, skateboarding, fútbol de playa, surf, escalada deportiva, natación, tenis de playa, triatlón, esquí náutico y lucha.