Fórmula 1: Bottas triunfó en Japón y Mercedes se coronó por sexta vez al hilo

Tras dominar de principio a fin, el finés Valtteri Bottas (Mercedes) se adjudicó el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, con disputa en el circuito de Suzuka, donde finalmente no hubo que padecer ninguna catástrofe climática.

Luego de superar al alemán Sebastian Vettel (Ferrari) en la partida, Bottas se encaminó decididamente hacia su tercer éxito del año; resultado que, con el tercer puesto de Lewis Hamilton, le aseguró a Mercedes el sexto título de constructores consecutivo.

La última plaza del podio (arribó detrás de Vettel), le permitió al volante inglés mantenerse en la cima del campeonato, el cual ahora domina con una brecha de 64 puntos sobre su coequiper, el único que puede disputarle la corona de aquí en más.

Alexander Albon (Red Bull), Carlos Sainz Jr. (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), quien fue recargado por un toque a Max Verstappen (Red Bull), Daniel Ricciardo (Renault), Pierre Gasly (Toro Rosso), Sergio Pérez (Racing Point) y Nico Hulkenberg (Renault), completaron el top 10.

La próxima cita del Mundial se llevará a cabo en dos semanas, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México.

