Provee internet y le allanaron su comercio por grooming: "No sé cuándo se va a ir esta mancha"

Guillermo Dulsan, proveedor de internet en Cabildo, desmintió esta mañana estar vinculado a un presunto caso de grooming y dijo que "no sabe" cuándo "se va a ir esta mancha".

Una denuncia de la madre de una víctima de Bahía llevó a un alerta internacional, vinculando a una ONG, para buscar a un hombre de unos 60 años e identificado en una dirección IP (dirección de internet) de Cabildo.

Cuando las diversas fuerzas de seguridad allanaron la dirección física vinculada a esa IP investigada, entraron a un maxikiosco de la vecina localidad y se llevaron computadoras y elementos.

Sin embargo, la propiedad allanada es el domicilio legal de al menos 240 IPs, porque Dulsan es proveedor del servicio.

"Todas las IPs están radicadas en mi domicilio legal", explicó el hombre en su descargo en LU2.

"Si soy padre de un chico abusado y me entero que un posible sospechoso está libre ¿qué tengo que hacer?", se preguntó explicando el riesgo en el que se encuentra además de la exposición pública que ganó y que asegura no merece.

Las IPs son direcciones lógicas que sirven para identificar a un equipo cuando ingresa a internet, sin embargo son números limitados y muchos proveedores las van rotando entre sus usuarios a menos que uno contrate un número determinado y se lo quede.

"Las direcciones son dinámicas y no hay registro de quién usó qué IP en qué momento, los proveedores no tenemos esos datos", aseguró y lamentó que la Justicia no le haya pedido colaboración porque en ese caso podrían haber realizado acciones para identificar al presunto acosador.

"Nosotros no tenemos información de nada, nos enteramos de todo por La Nueva.", agregó y acusó a este medio de infligirle un daño moral, pese a que en la información no había trascendido su nombre y fueron las fuerzas de seguridad la que lo señalaron en la investigación.

"En un pueblo de 2.000 habitantes nos conocemos todos", explicó y dijo que la Justicia no investigó que él en su casa tiene una IP fija y que como proveedor del servicio sabe que es una manera simple de identificarlo.

"Lamento que no nos pidieran ayuda, ahora el acosador se mandó a guardar", concluyó.