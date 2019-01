Dos pequeñas y un gesto que las hace enormes

Anahí González

Daiana Lacoste, quien desde hace seis años está al frente de la peluquería Géminis, en Copetonas -un pueblo de Tres Arroyos de poco más de mil habitantes-, todavía sigue conmocionada.

Desde que abrió su pequeño emprendimiento es la primera vez que un gesto la conmueve tanto, sobre todo por la edad de las protagonistas: 7 y 8 años, y porque una de ellas es su hija.

“Ambas tuvieron un enorme gesto sin pedir nada a cambio”, dice la peluquera a La Nueva.

Irina, de 8 años, entró a la peluquería acompañada de su mamá y una hermana de 14 años, luciendo una lacia cabellera dorada que sobrepasaba sus hombros por varios centímetros.

“Entró con su pelo super largo y me dijo que lo quería donar a pacientes oncológicos. Sin vueltas. Totalmente decidida”, dijo la peluquera.

La profesional no dudó en poner manos a la obra y una vez finalizado el corte, con la autorización de su mamá, tomó una foto del resultado. Una decena de mechones impecables fueron preparados en una encomienda que viajará hasta Bahía Blanca para que las voluntarias de la ONG Peluqueras en Acción lo transformen en una peluca que podrá cambiar el rostro triste de alguien que esté pasando por un mal momento.

En el momento en que Daiana realizaba este corte, estaba siendo observada por su hija Candela de 7 años, quien inspirada en el gesto de su par, le pidió que también se lo cortara.

“Ella nunca se había cortado tan cortito, tenía unos nervios bárbaros. Le tuve que cortar 15 centímetros. Me pareció algo muy lindo, fuera de lo común, porque ambas lo hicieron sin pedir nada a cambio, con el corazón”, contó.

La tía de Candela atravesó la enfermedad cuando la pequeña tenía 4 años y no pudo superarla.

“Yo creo que en algún punto esto le debe haber quedado grabado, aunque era muy chiquita”,dijo.

Candela explicó su decisión con una frase: “Si todos donáramos un mechón, muchos chicos con esta enfermedad serían felices”.

Por parte de Daiana, la primera experiencia que atravesó con pacientes oncológicos, fue justamente con su cuñada. Tuvo que cortarle el pelo en la madrugada, en el momento en que advirtió que lo estaba perdiendo producto del tratamiento de quimioterapia.

“Me han llamado a cualquier hora para pedirme que vaya con la maquinita a domicilio. He atendido otras personas, a otros pacientes oncológicos, y es muy shockeante ver cómo se transforman sus caras a medida que ven caer el pelo. Es cara de que el mundo se les viene abajo y te lo transmiten”, añadió.

Motivada por esta situación, para dar una mano a quienes están sufriendo, Daiana ha comenzado a interiorizarse para confeccionar ella misma las pelucas, del mismo modo en que lo hacen las voluntarias Peluqueras en Acción aunque por el momento es algo incipiente.

“Me entusiasmó lo que hicieron las nenas, me movilizó. Parar muchos quizás sea algo sin trascendencia pero hay adultos que no tienen este gesto, que no piensan en el otro como lo hicieron ellas y sin que nadie les dijera nada, por propia iniciativa”, dijo.

Destacó que hay bastantes personas que venden su cabello a estilistas y peluqueros quienes luego lo utilizan para hacer extensiones y peinados.

“Mi propuesta no es cortar el pelo gratis para luego donar el cabello, porque la gente vendría a la peluquería solo para ahorrar dinero, y no por un gesto solidario; y no es la idea. La idea es aportar cada uno un granito de arena”, añadió.

Daiana, por ejemplo, paga de su bolsillo la encomienda en la que viaja el cabello donado hasta Bahía Blanca.

El gesto de las niñas trascendió en las redes y en medios locales.

Muchos vecinos se acercaron a felicitar a Candela quien vive con su papá, mamá y un hermanito de tres años.

“Ella todavía no entiende mucho por qué todo el mundo la saluda y la felicita, pero está contenta y yo estoy muy orgullosa”, dijo.

Un mechón, por una sonrisa

Peluqueras en acción. En Bahía Blanca, cualquiera puede ser donante de cabello, sin necesidad de hacerse un corte completo. Se puede donar un mechón de 15 centímetros, como mínimo. Con ese material Peluqueras en acción confecciona pelucas para niños y mujeres en tratamiento de quimioterapia.

Contacto: Facebook Peluqueras en Acción o llamar al (291) 15-522-8169 para informarte días y horarios para hacer la donación.