Escuela de Midget: Para Tomás Catalán mañana será una noche especial

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

“Ojalá mañana se me pueda dar de ganar la final, por ser mi cumpleaños”, declaró Tomás Catalán, quien espera festejar sus 13 años, en boxes, con sus demás compañeros de la categoría Escuela de Midget del Club Midgistas del Sur.

“Estoy contento porque estoy andando bien, hace cuatro viernes (octava fecha) hice podio, quedé tercero en la final; solo me falta ganar, y espero poder hacerlo en esta fecha (undécima)”, agregó el piloto nacido en nuestra ciudad, pero radicado de inmediato en Médanos.

Se incorporó a la categoría en el certamen Estival anterior con el micromidget con que anteriormente competía su hermano Gonzalo.

“Este auto era con el que corría Roy Altamirano y se lo compraron a mi hermano, y como le quedó chico, me lo acomodaron para mi y debuté el Estival 2017-2018, que me sirvió de experiencia”. Después me acomodé y pude hacer un buen Campeonato Invernal, ya que casi gano una fecha, quedé segundo; y terminé cuarto en el campeonato”, relató.

En el actual certamen se constituyó en uno de los animadores, ya que ha participado en las diez finales disputadas, redondeando buenas actuaciones en un parque muy competitivo, dada la paridad de los participantes.

“Encaramos el Estival con la idea de lograr el campeonato. Desde la primera fecha estoy entre los cinco primeros. En la novena bajé al séptimo lugar en el campeonato, porque fui excluido en la final, pero en la última fecha entré quinto en la final y ahora estoy cuarto otra vez en el campeonato. Va a ser difícil salir campeón, porque los de adelante tienen una buena diferencia de puntos, pero la vamos a luchar igual”, sostuvo.

Tomás no practica ningún otro deporte, aunque le hubiera gustado jugar básquetbol en Villa Mitre, pero resulta muy complicado por la distancia. Su tiempo libre lo dedica a jugar a la Play Station.

“El juego que más me gusta es el Fornite, ya estoy en el nivel 23. Pero también me gusta escuchar música, el Rap, mi favorito es Duki y Pisi-a”, señaló al respecto el piloto de la máquina Nº 12.

Ficha personal:

-Nombre: Tomás Ezequiel Catalán.

-Edad: 13 años (25.01.2006) en Bahía Blanca.

-Debut: Estival 2017-2018

-Estudio: 1º en la Escuela Media Nº 3 , de Médanos.