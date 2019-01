"No dejen de buscar": el pedido en las redes para que continúe la búsqueda de Emiliano Sala

Futbolistas y clubes de todo el mundo se unieron hoy para pedir que "no dejen de buscar" a Emiliano Sala, luego de la decisión de las autoridades británicas de terminar con la operación.

A partir de un mensaje de Valentín Vada, amigo y excompañero de Sala en Burdeos, de Francia, se inició una campaña en las redes sociales para que se reflote la búsqueda de Sala y del piloto David Ibbotson.

Uno que se sumó fue el bahiense Germán Pezzella, capitán en la Fiorentina de Italia: "No dejen de buscar a Emiliano, la esperanza es lo último que se pierde. Por favor sigan adelante", compartió el defensor en su cuenta de Twitter.

Gonzalo Higuaín y Lucas Biglia fueron algunos de los reconocidos futbolistas argentinos que publicaron videos para pedir que no se detenga la búsqueda del avión que se perdió el lunes a la noche en medio del trayecto entre Nantes y Cardiff.

Los clubes, a través de sus cuentas oficiales, también se sumaron a la campaña con la etiqueta #NoDejenDeBuscar que fue primera tendencia en Twitter Argentina por varias horas.

Nantes, el club que había vendido a su goleador al Cardiff, también exigió la que búsqueda "no debe detenerse".

"El club y los hinchas piden encarecidamente que continúe la búsqueda para encontrar a Emiliano Sala. Por su familia y sus allegados. Juntos por Emi", fue el mensaje de la entidad francesa.

FC Nantes has learnt that the search for the missing plane was called off.



This search mustn’t stop, @GuernseyPolice



The club and its supporters strongly ask for the search to find @EmilianoSala1 to go on, for his family and his near relatives. Together for Emi ! #PrayForSala pic.twitter.com/7C1PrMUV7R