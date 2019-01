Preocupación por Guido Süller: se encuentra en un hospital con el rostro desfigurado

Guido Süller contó en su cuenta de Instagram que está internado y su imagen generó preocupación.

En el video se lo ve con el rostro hinchado. Además, muestra dificultades para hablar.

"Quería avisarles que estoy en el Hospital Austral; no sé, algo me pasó. Seguramente algo autoinmune. Tengo la cara toda hinchada, y es por llevar sobre las espaldas muchas responsabilidades con mi mamá", dijo acostado en una camilla.

Y agregó: "Estuve seis meses conviviendo con ella prácticamente las 24 horas, y se vuelven bastante crueles los ancianos con los años. Sumado a un problema que tuve en Centenario, Neuquén, que yo iba a conducir los Carnavales, y la gente me empezó a insultar y nada… Yo soy popular porque me gusta que la gente me quiera".

Finalmente, resaltó: "No quiero nada más, no quiero otra cosa. Para eso estudié Arquitectura y hago otras cosas. Ahora me van a hacer una tomografía computada de cara, me quedo internado, no me voy, me lo acaba de decir la doctora".

Hace algunos meses, Guido había hablado sobre su salud: "Empecé a perder la vista hasta que no veía nada y fui a la guardia oftalmológica del hospital Austral y ahí directamente me internaron", dijo en aquella oportunidad.

Y añadió: "Parece que tengo algo neurológico. Ayer me hicieron una punción lumbar, donde me sacaron líquido. Parece que tengo en el cerebro una infección que atacó el nervio óptico. Están luchando para combatir esa infección para que yo pueda recuperar la vista".

El año pasado también lo operaron de urgencia tras detectarle cuatro tumores: uno en el pecho, otro en el hombro y dos más en la espalda. (Infobae y La Nueva.)