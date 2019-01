El Midget descansa con la calculadora en la mano...

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en edición impresa)

El receso de verano está en curso. Pilotos, mecánicos, colaboradores, dirigentes y allegados a la actividad mecánica, disfrutan unas merecidas vacaciones de cara a uno de los momentos cruciales del Estival de Midget 2018/19.

Puede que algunos, lejos de descansar, estén abocados 100% al acondicionamiento de sus respectivas unidades. Pues, el próximo viernes, con la reanudación del ciclo, se pondrán en juego los últimos 54 puntos previo al comienzo del playoff.

Ante la ausencia de competencias (resulta sumamente extraño un viernes de verano sin Midget), y para intentar comprender el rumbo que ha tomado el torneo, parece oportuno subrayar algunas estadísticas relevantes.

Los números ayudarán a entender, por caso, porqué Luciano Vallejos lidera, y con cierta comodidad (con una diferencia de 15,50 puntos), la tabla de posiciones.

Si bien Luchito debe la victoria que, desde el punto de vista reglamentario, autoriza a pintar el “1”, la cosecha de puntos lograda hasta el momento ya le aseguró boleto seguro al playoff.

El piloto de la máquina N°4 tiene la dicha de ser el competidor con más finales disputadas (8, una más que el tornquistense Leandro Campos), con más podios consumados (6, uno más que Fernando Caputo) y con más competencias ganadas (9, sin contar los repechajes); ese último casillero, compartiéndolo junto a Claudio Roth y Esteban Mancini.

La comparativa en relación al intervalo del torneo pasado, indica que Vallejos sumó 17,50 puntos más que el actual subcampeón, por entonces lider de la tabla.

Ello puede explicarse de una forma muy sencilla: a diferencia del Patito, Lucho aún no registró triunfo en finales; por lo tanto, la diagramación estratégica de cada competencia tendrá como única finalidad la victoria.

Sea como fuere, de momento son 11 los pilotos con boleto seguro en el selecto grupo que batallará durante seis fechas por el título.

Ellos son: Matías Lastra Meler, Esteban Mancini, Fernando Caputo, Claudio Roth, Kevin Altamirano, Luciano Benedetti, Gabriel Schiebelbein, Axel Garabán, Leandro Campos, Sebastián Burgos y Luciano Vallejos; a excepción de este último, aquellos que subieron a lo más alto del podio en las 10 fechas.

Así mismo, vale recalcar que si hoy concluye el tramo regular, los autorizados a batallar por la corona serían 15 pilotos (ver abajo).

A sacar la cuentas

Desde el punto de vista matemático, con 54 puntos en disputa hasta la culminación de la duodécima fecha, son 44 los pilotos con posibilidades de ingresar entre los mejores 12.

Específicamente, los que se agrupan de Emiliano Urretabiscaya (12°) a Luciano Torres (56°), separados justamente por 54 puntos.

Aunque, para hablar de posibilidades un poco más reales (las chances de Torres son méramente matemáticas), habría que acortar considerablemente la brecha.

Tomando de punto a Martín Camilli (24°), el rango de candidatos se acorta a 12 pilotos encerrados en 24 puntos.

Campeonato

Posiciones: 1) L. Vallejos, 156.25; 2) F. Caputo, 130.75; 3) L. Campos, 125.75; 4) C. Roth, 125.75; 5) E. Mancini, 92.50; 6) K. Altamirano, 91.75; 7) L. Franchi, 86.75; 8) C. Fornerón, 85; 9) G. Pérez, 84; 10) M. Lastra Meler, 83.75; 11) A. Garabán, 81.25; 12) E. Urretabiscaya, 80.50; 13) L. Benedetti, 79.75; 14) Roy Altamirano, 79.75; 15) G. Schiebelbein, 78.75; 16) S. Burgos, 75; 17) M. Oyola, 75; 18) L. Ramos, 73.75; 19) B. Altamirano, 71.75; 20) M. Cecconi, 60.60; 21) C. Puccinelli, 60.50; 22) Lei. Grill, 58. 50; 23) J. Monteros, 58 y 24) M. Camilli, 56.50.

¿Estrenará Roth?

Tal como lo anunció al momento de triunfar en la cuarta fecha del Estival, Claudio Roth tendría todo listo para poner en pista la nueva unidad concebida por su hermano Darío. Se trata de un chasis de fisonomía americana (cola de avispa y eje rígido delantero), similar al utilizado hace varias temporadas.

"La idea fue hacer algo distinto y reducir los pesos en comparación al auto actual", contó.

No van más

Los pilotos Leonardo Hernández y Maximiliano Moreno confirmaron días atrás, a través de sus respectivas cuentas de Facebook, que no continuarán siendo de la partida del presente certamen, aduciendo ambos falta de recursos económicos para solventar el resto de la temporada. Ya son varios los que le bajaron la persiana al certamen...