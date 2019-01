Se larga el Howard Johnson en Bahía y en mayo inauguran una obra clave

Por Juan Florín / jflorin@lanueva.com

Buen día, Juan María. ¿Cómo te trata el verano bahiense?

–Mmmm… qué raro que empieces hablando del estado del tiempo. ¿Te atragantaste con la lechuga el miércoles?

–Para nada, confío plenamente en que Alfaro nos va a sacar del pozo, pero mejor sería empezar con algo positivo en medio de la dureza de los veranos locales, sobre todo para los que no podemos escaparnos del cemento.

–No te hagas el mártir que escapadas al aire libre no te faltan y ya sabemos que en verano hace calor y en invierno frío. Pero tenés razón, dejemos estas cuestiones para Meteorito y empecemos con algo bueno antes de meternos en las pálidas.

–Valoro eso porque hoy resulta sencillo encontrar malas noticias, pero rescatar cosas positivas en medio de una realidad económica muy dura no resulta fácil. Dale entonces, andá largando lo que tenés.

–¿Te acordás que hace menos de un año te hablé de la posible construcción de un hotel de la cadena Howard Johnson en Bahía?

–Si claro, incluso el domingo pasado me dijiste que no había novedades de aquel proyecto.

–Exacto, pero ahora me comentaron que la construcción larga en marzo. No se trata de un hotel de cinco estrellas sino de los clásicos moteles de la cadena estadounidense al cual se le adicionaría un pequeño sector comercial.

–¿Dónde va a estar ubicado?

–En el ex Camino Parque Sesquicentenario, próximo al predio ferial de la Corpo y estará bancada por varios inversores locales que tienen tierras en ese sector. Supongo que será similar a los cuatro estrellas de Neuquén y Tres Arroyos, aunque en esta última ciudad pasó a llamarse Elegance. Las obras comenzarán en 45 días y deberán estar terminadas en dos años, un poco después, si Dios quiere, a la autopista de la 33 y la obra de El Cholo.

–Bien ¿Seguimos con alguna otra buena nueva?

–Dale, por lo que pude saber en mayo se inaugura una obra muy importante para Bahía.

–Mmm… me mataste.

–Me refiero a la depuradora cloacal Primera Cuenca. Si bien no se ve porque está a la vera del camino entre White y Grünbein, se trata de una obra fundamental porque permitirá disminuir las descargas de contaminantes al mar.

–Si mal no me acuerdo es una obra que fue licitada a fines de 2015 y que se adjudicó en 1.100 millones de pesos o el equivalente a unos 70 palos verdes de esa época.

–Así es, aunque me imagino que esa cifra debe haber aumentado por los lógicos aumentos de costos registrados estos años. Pero lo importante es que si bien la nueva planta no realizará un tratamiento completo de los efluentes, contribuirá parcialmente a reducir la contaminación del estuario.

–Claro, para que sea total deberán sumarse luego otras dos etapas.

–Sí, este es un proyecto por el que hace muchos años viene insistiendo la Unión Industrial local y tengo entendido que la gobernadora ya inició gestiones con las grandes empresas del Polo para ver si pueden costearla y luego ABSA devolvería esa inversión con una menor tarifa de agua. Pensá que si se realizan las otras dos etapas los líquidos cloacales de 75 mil conexiones serán convertidos en agua para uso industrial y dejarán de ser arrojados al mar.



En la Muni fumarán la pipa de la paz

–¿Hay una tercera buena noticia de yapa?

–Dale, hoy vengo dulce. Supongo que ya sabrás que Héctor y el Sindicato de Municipales fumaron la pipa de la paz, pero no sé si sabés cómo llegaron a un acuerdo.

–Me dijeron que tuvo bastante que ver el Dr. House, que acercó ambas partes y permitió encaminar el tema.

–Así es, el Doc volvió a mostrar sus condiciones como hombre de diálogo y visión constructiva en beneficio de la ciudad parar limar asperezas. Una lástima que esté fuera de la política. Este es un ejemplo más de cómo pudo destrabar una puja de poder que no le hace bien a nadie, y menos al vecino.

–¿Y en qué consiste el acuerdo?

–Mañana se definirán algunas cuestiones menores aún pendientes pero tanto el Ejecutivo municipal como el sindicato acordaron que, salvo el presidente de la DOSEM, el resto de los cargos sea concursado. Dos lo serán entre candidatos que provengan de la administración central de la comuna y el restante puede ser de otro ámbito municipal, por ejemplo, del Hospital. Podríamos decir que dos son por concurso cerrado y el restante abierto, pero siempre dentro de las filas municipales. Esperemos que mañana se destrabe.

–Bueno, quien pide tres temas positivos pide cuatro ¿No?

–Uhh estás insaciable hoy, pero te voy a dar la yapa: te habrás dado cuenta que a diferencia de otros años no hay tantos cortes de luz en Bahía. Si bien esta semana podría haber datos concretos, si tenemos en cuenta los últimos cinco años este es, por lejos, y si bien aún vamos por la mitad de enero, el verano con menos cortes del servicio de energía eléctrica.

–Si, tenés razón, al menos no ha habido grandes apagones como en otros veranos. De todas maneras, con lo que cuesta la luz, bueno sería que encima las cosas no mejoren aunque sea un poco.

–Está claro que todo es cuestión de inversiones, así que ABSA tendrá que ponerse los pantalones largos para que todos los barrios tengan una provisión constante.

–Ya que estamos con el tema tarifas. El viernes se hizo otra marcha por el centro contra los aumentos.

–Sí, pero la bronca de la gente no se traduce en una buena convocatoria. No sé si había 100 como dicen algunos o miles como dicen otros, prefiero hablar de una cuadra y media de cordón a cordón con varios claros, pero no vi muchos vecinos sino muchos militantes y de los partidos que ya te imaginarás…

–Me acuerdo que hace muchos años se juntaron en las calles más de 4 mil personas para protestar contra Azurix.

–Si, no quiero decir que mañana eso no pueda ocurrir si siguen los aumentos, pero hoy por hoy el vecino sigue mascando su bronca en la casa. Quizás no quiera compartir espacio con ninguna agrupación de las que suelen ir a protestar.

–Che, antes que me olvide. ¿La gobernadora estuvo con Héctor en Bahía? ¿Se sabe algo del acueducto del río Colorado?

–Sí, estuvieron reunidos media hora, pero del acueducto no se mucho, por lo que sé en Médanos dijo que la licitación está encaminada pero que la adjudicación demorará unos dos meses más porque la obra es compleja desde lo técnico.

–¿No será que se demora porque la Provincia no tiene plata para poner su parte?

–Eso es lo que yo sabía, pero ahora ella dijo que falta un paso más antes de decir quién va a hacerla. Hay tres empresas que podrían estar en condiciones y por eso la Provincia pidió un estudio al Colegio de Ingenieros para que determine cuál tiene mejor capacidad técnica.

¿Funcionario en apuros u opereta?

–¿Sabés algo del supuesto incidente que protagonizó el secretario municipal de Seguridad, Emiliano Alvarez Porte? Se comenta que chocó y que no quiso someterse a los test de alcoholemia y de drogas.

–Por lo que me dijeron fue un choque menor el 31 de diciembre cuando iba al hospital, pero que no se negó a nada. Es una pena que no haya datos concretos o algún denunciante real que diga lo contrario, sí a sí fuese la cuestión cobraría entidad. Pero te repito, fue tan menor el choque que ambos conductores se intercambiaron seguros y allí terminó la cosa. Mucho más no sé, pero me descartaron que se haya negado a los test porque sencillamente fue tan pequeño el incidente que no pasó a mayores y no había ningún inspector en el lugar para pedírselo.

Manu quiso flan

–Bueno, veremos como sigue esta historia, si es que sigue o se trató de alguna opereta. Pero mejor dejemos el verano bahiense por un rato para irnos a las playas cercanas. ¿Algo de Monte para comentar?

–Varias cosas, la mayoría ligadas a la visita de la gobernadora, pero para empezar puedo comentarte algo de una cena que tuvo lugar el jueves.

–Dale, te sigo.

–Esa noche el restaurante boutique que tiene nombre de ave marina y está ubicado en avenida Costanera al 600 reunió a varios bahienses de peso. En una mesa estaban varios empresarios, políticos y miembros del Poder Judicial y en otra, a escasos metros, Manu Ginóbili.

–¿Y se saludaron?

–Obviamente, pero no me preguntes más detalles.

–¿Ni siquiera que comieron?

–Te parecés a mi suegra preguntando qué comieron, sólo te digo que Manu se pidió de postre un flan con dulce de leche. ¿Conforme?

–Bueno, parece que sigue disfrutando del Pago Chico. Bien por el ídolo. ¿Y de Vidal que tenés?

–Que estuvo 15 minutos hablando a solas con el intendente Marcos Fernández en el puesto móvil de la Caminera. Sólo abrieron la puerta un par de veces para mitigar el calor.

–¿Y de qué hablaron?

–La gobernadora le habló de una intención de ayudar a Monte Hermoso y de asistirlo, incluso fuera de temporada. Por lo que me dijeron se mostró muy interesada en conocer el Complejo Americano, donde destacó la inversión realizada en un lugar que es orgullo de Monte.

–¿Pudiste ver a alguien de la política bahiense junto a la gobernadora?

–Los únicos dos políticos que la acompañaron, tanto en Sierra como en Monte Hermoso, fueron Nidia Moirano y Santiago Nardelli. En Claromecó hicieron lo mismo Laura Aprile y Rocío Antinori. Es más, la única foto que se sacó con políticos fue una grupal con Nardelli y Moirano y con el radical Victorio Dupuy, quien posiblemente sea el candidato de Cambiemos en Monte.

–Por lo que sé Vidal, con sus declaraciones mantuvo al tope de la agenda política el tema del desdoblamiento de las elecciones, un tema que en el PJ le pone los pelos de punta a más de uno.

–Sí, leí en “La Nueva” que sigue sin definir su postura personal, lo que es igual a no descartar nada...

–“Todas las opciones están arriba de la mesa”, fueron sus palabras durante la recorrida que hizo por la región. Sumale a eso el guiño a la Bicameral, cuando dijo que va a tener en cuenta su dictamen pese a que no sea vinculante, y su respaldo público a la idea de que “todos los intendentes sean escuchados”. Esta última frase la tiró junto al intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, quien precisamente un día antes había estado en Azul disertando ante la Bicameral en favor del desdoblamiento de los comicios y la autonomía municipal.

–Claro, pero al mismo tiempo Mariu dejó en claro que no hará nada sin hablar primero con el presi.

–La lealtad antes que nada, pero ojo con lo que lleve a la mesa de debate con Mauri. No sea cosa que la avalancha de argumentos y voces a favor sea tan grande que cueste decirles que no.

–Me enteré que en Azul, casi en simultáneo con la Bicameral, algunos intendentes del PJ se reunieron para decirle no al desdoblamiento...

–Sí, y con dos intendentes de la zona entre los presentes: Alfredo Fisher (Laprida) y Marcelo Santillán (Gonzales Chaves). Según me chimentaron amigotes que estuvieron por allá, más allá de las chicanas como “pongan las elecciones el día que quieran, que igual les ganamos”, el tema no les gusta nada. Básicamente, porque están convencidos de que la imagen de Macri es tan mala que cuando haya que votar va arrastrar al fondo a todo Cambiemos, incluida Vidal y muchos intendentes. Y claro, también está el cuestionamiento económico: según dicen, dividir las elecciones locales y provinciales de las nacionales nos costaría a los bonaerenses unos 3.200 millones de pesos.

–Pavada de gasto para un año de crisis, ¿no? ¿Y los intendentes que están a favor qué dicen sobre esto?

–Precisamente eso le planteé a un allegado a Carlitos Bevilacqua, y la respuesta fue contundente: no sólo hay que desdoblar, sino avanzar para que los municipios puedan fijar su propia fecha de elecciones.

–Pero eso no resuelve el tema del gasto...

–Ahí viene la segunda parte: proponen votar con boleta única de papel. “Se terminarían los curros, la desaparición de boletas, los aprietes a fiscales, los 'aparatos' y esas cosas. Y el ahorro sería fenomenal: en una elección con 10 partidos, con boleta única reducís el gasto casi en un 90 %”, me sintetizó mi fuente.

–¿Hoy es posible?

–Lo de la boleta única, sí. De hecho, la propia hija del intendente de Villarino, la diputada provincial María Fernanda Bevilacqua, presentó un proyecto al respecto. Permitir a las comunas fijar su propia fecha de elecciones, en cambio, requeriría una reforma de la Constitución Provincial que no pocos están pidiendo hace tiempo. En lo personal, creo que sería un gran paso hacia la ansiada autonomía municipal, algo sobre lo que siempre se habló mucho y se hizo muy poco.

–Ya que estamos con Bevilacqua, ¿se autopostuló a vicegobernador o no?

–¡Ja, qué sorpresa! Cuando lo vi no lo podía creer: un candidato a vicegobernador por Alternativa Federal oriundo de esta región.

–¿Qué hay de cierto?

–En el entorno del villarinense me dicen que nada.

–Pero esas cosas no salen en un medio nacional así porque sí...

–Lo que han comentado allegados a Bevilacqua es que en una reciente reunión con Sergio Massa el jefe comunal dijo que sería muy positivo que una fórmula para la gobernación contemplara a un referente externo al Conurbano, incluso alguien de nuestra zona, que es la más alejada de La Plata. “Alguien quizá tomó eso como una autopostulación y lo comentó fuera del encuentro, pero no es así”, me aclararon.

–Cerrame con alguna buena.

–Dale. Hace unos días el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación bonaerense declaró de interés provincial el proyecto Polo Ecológico Chasicó, que hace un tiempo había ganado un concurso y actualmente está en etapa de desarrollo.

–Un justo reconocimiento para Daniel Bastán, Silvana Ardito y Mariela Virgili, quienes le están metiendo una garra enorme a este proyecto de construcción de una planta de biogás que se nutra de los desechos domiciliarios y, en el futuro, pueda abastecer un polo productivo para esta población de Tornquist.

–Sin dudas.