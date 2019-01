Valentina Borelli, a punto de cantar 100.000

Casi 100 mil seguidores. Una foto suya obtiene, instantáneamente en su cuenta de Instagram (@vaalenborelli), 10 mil, 20 mil o 30 mil “Me gusta” casi naturalmente, como si fuera cosa de todos los días.

Bahiense, rubia, aro en la nariz, ojos grises de esos que miran profundo, una rosa en el brazo izquierdo marcada a fuego y una sonrisa amplia y blanca, como las de una publicidad de pasta dental, Valentina Borelli pertenece a esa nueva y exclusiva casta de personas denominados influencers; y con solo mirarla y escucharla un poco, se puede entender claramente el por qué.

“La gente me reconoce en la calle y me saluda, y a veces ni siquiera me doy cuenta”, reconoce.

A través de su cuenta hace promociones de ropa, lugares y algunos comercios; y cada vez que lo hace, llueven los comentarios y los elogios de parte de sus seguidores

“Es una locura; no lo puedo creer y cada vez sube más la cantidad de seguidores -agrega-. Creo que es algo bueno, porque esto también abre un montón de posibilidades”.

Sin embargo, también señala que muchas veces se complica tanta exposición y reconocimiento. Además, hace unos meses, debió recomenzar todo el proceso de promocionar y conseguir seguidores, ya que Instagram había dado de baja su cuenta. Ayer, la red social indicaba que cuenta con 99.500 seguidores



Valentina veranea en Monte Hermoso desde que es muy chiquita. Le encanta esta playa y pasa en ella la mayor parte del verano, cuando no tiene que estudiar.

"Bajamos juntos a la playa, en familia. Cuando estoy acán, normalmente aprovecho para salir todos los días con mi hermana", cuenta.