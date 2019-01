Vidal anunció que en febrero evaluará junto a Macri si desdobla o no las elecciones

Agencias de La Nueva. / laregion@lanueva.com

En el marco de su visita a cuatro distritos de la región, la gobernadora María Eugenia Vidal ratificó que no hay chances de que este año sea candidata a presidente de la Nación, aunque no descartó que las elecciones municipales y provinciales puedan ser desdobladas respecto de la nacional.

“Todas las opciones están sobre la mesa”, sostuvo respecto del desdoblamiento de los comicios.

La mandataria aseguró también que, más allá de que no sea vinculante, tendrá en cuenta el dictamen de la Comisión Bicameral que está analizando el tema, pero aclaró que antes de tomar una decisión consultará a Mauricio Macri.

“Vamos a hablar con el presidente en febrero. Lo voy a hablar primero con él, que es lo que corresponde, y lo debatiremos en conjunto como hemos hecho todo con el equipo nacional y los intendentes”, señaló.

Sobre su salto a la Nación, fue contundente: “no voy a ser candidata a presidente”.

“Hace tres años le di mi palabra a los bonaerense de que no voy a ser candidata a presidente en esta elección, y la voy a cumplir. Le hizo mucho daño a la Provincia tener gobernadores que trabajaban para ser presidente. Yo quiero a la provincia, y no creo que sea un trampolín a nada”, disparó.

También defendió su gestión y la concreción de obras “postergadas durante años”, más allá de que reiteró que no se pondrán en marcha nuevos proyectos -como la repavimentación de la ruta 76 en Tornquist, o la ruta Médano-Ombucta en Villarino- hasta que la Nación acceda a actualizar el Fondo del Conurbano.

“En julio del año pasado decidimos no iniciar obras nuevas porque la situación del país cambió y a la Provincia se le hacía difícil comenzar sin tener las certeza de que las íbamos a terminar. Yo no hago eso. Yo voy a las obras cuando están terminadas o muy avanzadas; no voy al anuncio, cuando sólo está el cartel y un baldío al lado”, aclaró.

“Desde que asumí en los 135 municipios hubo obras gracias del Fondo de Infraestructura Municipal y a convenios que firmamos con la Nación; y, en la medida en que haya más recursos, lo vamos a seguir haciendo”, añadió.

También ratificó que los trabajos en ejecución “van a terminarse”, especialmente las obras hídricas.

“En marzo vamos a tener todas las cuencas importantes de la provincia es obra. Es una de mis prioridades”, remarcó.

Durante su recorrida visitó a efectivos policiales de Monte Hermoso que participan del Operativo Sol.

En cuanto a la obra del acueducto desde el río Colorado, hizo hincapié en que “la licitación está encaminada”, aunque su resolución aún demorará “unos dos meses más”.

“Es una obra muy compleja, técnicamente, y está en la etapa final de adjudicación -dijo-. Falta un paso más antes de decir quién va a hacerla. Hay tres empresas que podrían estar en condiciones, así que pedimos un estudio al Colegio de Ingenieros que determine cuál tiene mejor capacidad técnica. Pedimos una opinión externa para que el proceso sea lo más transparente posible”.

Vidal y el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni.

"Los chicos no son parte de la discusión"

Sobre la posibilidad de un nuevo conflicto con el Frente de Unidad Docente que impida el inicio de clases, Vidal reiteró que en febrero volverá a convocar a los gremios al diálogo.

“En la Provincia tenemos más de 36 gremios con los que dialogamos cada año por el salario de los trabajadores. Con 33 o 34 gremios ya nos hemos puesto de acuerdo y están cobrando el aumento, así que espero que con estos pocos gremios que conforman el FUD haya acuerdo este año y los chicos puedan empezar las clases a tiempo”, sostuvo.

“Hay algo más importante que ver quién tiene la razón: que los chicos empiecen las clases. Ellos no son parte de esta discusión”, añadió.

Una foto con el equipo de Cambiemos de Tres Arroyos y las diputadas Rosío Antinori (izq.) y Laura Aprile (a su lado).

Otro tema que tocó la mandataria fue el de los casos por Hantavirus. Según enfatizó, no hay que generar “una alarma innecesaria”.

“Quiero llevar tranquilidad -remarcó-. Los casos que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires, y que estamos siguiendo uno por uno, son de una cepa diferente a la que se ha dado en la ciudad de Epuyén, en Chubut, y no se transmite de persona a persona”.

También dijo que estos casos se dan todos los años en este período del año.

“El año pasado tuvimos 25 casos y, el anterior, 44. Es decir, ahora no está sucediendo nada distinto a lo de años anteriores. El ministro (de Salud, Andrés Scarsi) decretó la vigilancia epidemiológica y todos los hospitales están atentos, pero no hay ninguna situación de crisis ni de alerta”, añadió.

Vidal recorrió ayer cuatro distritos de la zona. Por la mañana estuvo en Villarino, donde se entrevistó con el intendente Carlos Bevilacqua y su hija, la diputada María Fernanda Bevilacqua.

Vidal y Omar Perea, el atleta villarinense que conmovió al país.

Luego ambos visitaron la obra del polideportivo, donde se les unió Omar Perea, el chico que por segunda vez ganó la medalla de oro en atletismo para personas con discapacidad, en las finales de los Juegos Bonaerenses, y decidió regalársela al participante que salió segundo.

Por esta actitud, el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, le entregó otra medalla dorada y lo nombró abanderado de los Juegos Evita.

Sobre el mediodía la gobernadora inauguró oficialmente la obra de desagües pluviales de Sierra de la Ventana, en este caso acompañada por el intendente tornquistense Sergio Bordoni, y luego se tomó unos minutos para dialogar con los vecinos de la localidad.

Por la tarde pasó por Claromecó, el principal balneario del distrito de Tres Arroyos, y junto con el intendente Carlos Sánchez recorrió la obra de agua potable que concluyó días atrás.

Por último, desembarcó en Monte Hermoso, donde fue recibida por el intendente Marcos Fernández en el polideportivo municipal. Ambos mantuvieron una breve entrevista y luego visitaron a agentes de policía que se encuentran afectados al Operativo Sol.

Junto a Marcos Fernández, el intendente de Monte Hermoso.

"Este año vamos a estar mejor" y otras frases que dejó la gobernadora

Economía. “Vivimos un 2018 difícil, pero este año vamos a estar mejor. Ya vemos señales de recuperación. El dólar se estabilizó, e incluso bajó, y la inflación tiende a bajar mes a mes, así que creo que vamos a empezar a recuperarnos”.

SAME. “Está llegando a 89 municipios, pero el objetivo es que no haya ningún bonaerense sin el servicio (de emergencias médicas)”.

Verano 2019. “La verdad que la temporada turística está siendo muy buena en muchos lugares de la provincia. A partir de la redefinición del dólar, el año pasado, mucha gente vuelve a elegir la provincia”.

Playas públicas. “Empezamos con Mar del Plata, Mar de Ajó y Necochea, y esperamos que si el año que viene estamos en la Provincia este esquema pueda seguir creciendo. Mucha gente que viene a veranear no puede pagar una sombrilla o una carpa, y así tiene un lugar en las mejores condiciones”.

Ajuste político. “Si hubo un gobierno en la Provincia de Buenos Aires que ha hecho un ajuste en el gasto político, hemos sido nosotros: eliminamos más de 1.000 cargos que eran innecesarios; la Legislatura, por segundo año, redujo su presupuesto; y hemos bajado a la mitad la pauta publicitaria. Miles de millones de pesos en gastos innecesarios, asignados a la política, hoy están puestos al servicio de la gente”, aseveró.

Desafíos. “Hay muchas necesidades, pero también muchos avances, obras que antes no estaban, que estamos proyectando los municipios y la Provincia. Y también la obra que está haciendo el presidente en la ruta 33, una demanda de mucho tiempo. De a poco vamos encarando todos los desafíos pendientes”.

En equipo. “El secreto para administrar la Provincia es trabajar en equipo con los intendentes, no importa de qué espacio polítcio sean, y recorrer, estar y escuchar. Desde un escritorio es difícil entender lo que cada distrito necesita”.

Ruta 76. “Sé que es una preocupación, pero (la repavimentación) es una obra muy costosa; son cientos de millones de pesos para una provincia que no está iniciando obras nuevas hasta tanto no tengamos segura la actualización del Fondo del Conurbano. Por eso vamos a hablar con Vialidad para que haga algún tipo de reparación hasta que la obra estructural se pueda llevar adelante”.

Cloacas de Sierra. “¿Cuánto esperaron por los desagües pluviales? ¿Treinta y pico de años? Bueno, no van a tener que esperar tanto por las cloacas, pero sin dudas en tres o cuatro años es difícil poder resolver demandas de décadas todas juntas. El intendente tiene un proyecto para Tornquist y, si es exitoso, se podrá extender a Sierra de la Ventana”.

Cloacas para Claromecó. “Es el principal pedido de la localidad. Me comprometí a que desde el área de Saneamiento venga un funcionario a reunirse con el intendente (Carlos Sánchez) para ver cómo avanzamos en este tema pendiente”.