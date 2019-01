Por la inclusión: una tienda puso un maniquí en silla de ruedas en su vidriera

La tienda de vestidos de novia The White Collection, ubicada en la localidad de Portishead en el Reino Unido, puso un maniquí en silla de ruedas en su vidriera y el mensaje de inclusión tuvo gran repercusión.

"El nuevo local de vestidos de novia de la ciudad tiene un maniquí en silla de ruedas y no debería ser emocionante, pero es la primera vez que he visto la discapacidad representada en una vitrina", escribió en Twitter Beth Wilson, una mujer que se encuentra en silla de ruedas.

“Celebrar la inclusión es mucho más divertido que lo habitual que es tener que quejarse y luchar por la accesibilidad. Hoy ha sido estimulante”, agregó.

The new wedding shop in town has a wheelchair using mannequin and it shouldn’t be exciting but it’s the first time I’ve ever seen disability portrayed in a shop window. pic.twitter.com/N5sco2fLJf