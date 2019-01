Una modelo denunció que fue acosada por Ricardo Darín: "Sos un caradura”

La modelo Romina Seferian denunció públicamente en las últimas horas que el actor Ricardo Darín la acosó hace 8 años en un boliche.

“Le decís a Ana Rosenfeld que no defienda a Juan Darthés y vos me metiste la mano por abajo de mi calza cortada. Ricardo Darín, sos un caradura”, escribió Seferian en sus redes sociales, mientras Calu Rivero contaba en una entrevista que el actor le había creído desde un primer momento lo sucedido en Dulce amor con Darthés.

Mas tarde la modelo visitó el programa Incorrectas y explicó qué fue lo que sucedió aquella noche: "Yo estaba en el boliche con mis amigas, tenía 22 años. Ellos (Ricardo, su mujer e hijos) estaban en una mesa tomando tequila y cerveza. Ella se va al baño y él se me acerca, me pregunta si quería tomar algo, le digo que no y me mete la mano por un agujero de las calzas", dijo.

Y continuó: "Le digo 'pará, te equivocaste, soy la hija de Diego, no sé si te acordás', y ahí me pide que lo perdone, que no me quiso hacer nada", detalló y explicó que el reconocido actor conoce a su padre.

El relato de Seferian no terminó ahí. Siguiendo el relato, la modelo afirmó que en ese momento apareció la esposa de Darín, Florencia Bas, y le criticó al actor su accionar: "Te voy a partir una botella en la cabeza a vos y a ella porque siempre me hacés lo mismo, siempre salís con pendejas".

Sin embargo, la actriz Nora Cárpera, panelista del programa de Moria, dijo que habló con Darín y Bas y que confirmaron que esa noche estuvieron en el boliche, pero dieron otra versión de los hechos: "La chica estaba bailando arriba de una mesa, se dobló el tobillo y cayó arriba del actor que estaba con un colega francés. Florencia se acercó y le dijo que saliera de ahí. En ese momento, entra la gente de seguridad y la sacan violentamente, tan violento fue que ellos interfirieron para que no sea de ese modo".

Por último la modelo confesó que estuvo 7 años sin decir nada y decidió salir a hablar luego de que las actrices Valeria Bertuccelli y Érica Rivas salieran a denunciar públicamente a Ricardo Darín por maltrato laboral.