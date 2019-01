Elustondo y Uset, en espacios de proyección futura

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires, Jorge Elustondo, participó en una amplia agenda de trabajo junto al intendente municipal rosaleño, Mariano Uset.

Fue durante este último fin de semana, en el que estuvieron presentes en varias actividades de Punta Alta y Pehuen Co, amén de interiorizarse de cerca sobre los avances el parque eólico de Pampa Energía.

"Por ejemplo, visitamos al artista Fernando Cárdenas, quien construye las réplicas de la mega fauna con las cuales estamos armando el parque temático en Pehuen Co", dijo el jefe comunal.

Agregó, en tal sentido, que "ya hay una representación del megaterio a escala real, un gliptodonde. Y en este momento el artista está trabajando en las piezas de otros animales para llegar al día 26 de enero, cuando se pretende realizar la instalación de una macrauquenia y un tigre diente de sable", comentó.

Siguiendo en la recorrida, el funcionario bonaerense y Uset estuvieron en el parque eólico de Pampa Energía en el distrito de Coronel Rosales.

"Aprovechamos para ver el parque que está emplazado en nuestra jurisdicción, que se encuentra en un grado avanzado. Por el momento, se está construyendo la subestación y todavía no hay montaje de torres", dijo el intendente.

No obstante, sostuvo que decidieron visitar el parque Pampa II donde ya se están instalando los equipamientos.

"Pudimos ver los equipos por dentro, las torres y las aspas que están listas para comenzar el montaje", dijo Uset.

También en Pehuen Co realizaron una recorrida turística.

Este fin de semana, se puso en marcha en la localidad balnearia el "Bus turístico", que proviene del ámbito provincial y está a disposición de los centros de veraneo de la costa bonaerense, con el objeto de brindar un servicio gratuito a los visitantes.

"Es para el público en general. Mediante esta alternativa, se tiene la posibilidad de conocer los lugares para importantes y característicos de nuestra villa balnearia. Se proponen varios recorridos por día, con guías que explican cada uno de los detalles de los principales atractivos y bondades de la localidad", dijo.

También, junto con el ministro, mantuvieron una reunión con el emprendedor e innovador tecnológico social Gustavo D'Angelo, un puntaltense que ha realizado varios trabajos, como por ejemplo la silla acuática y los juegos para discapacitados.