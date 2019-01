Las marcas y modelos de autos elegidos por los bahienses en 2018

Francisco Rinaldi

frinaldi@lanueva.com

En un 2018 difícil para los concesionarios locales, tan sólo seis marcas de autos concentraron las preferencias de la inmensa mayoría de los bahienses, al explicar nada menos que tres por cada cuatro vehículos patentados en nuestra ciudad.

Los datos surgen del Sistema de Información On Line del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa), a los que tuvo acceso en forma exclusiva este diario.

De allí surge que en el ránking local por marcas, el 75 por ciento del mercado está abastecido por apenas seis terminales, las que se lo reparten de la siguiente forma: Volkswagen 17,5% (1.028 unidades patentadas en Bahía Blanca), Renault 13,65% (802 unidades registradas), aunque seguida muy de cerca por Chevrolet, con un 13,63% (801 autos), Fiat 12,48% (733 autos), Toyota 9,62% (565 autos) y Ford, con una cuota de mercado (market share en la jerga) del 8,27% (486 autos).

Un poco más atrás en el podio de las marcas de ceros preferidas de los bahienses se ubicaron la francesa Peugeot (448 unidades patentadas), seguida de su compatriota Citröen (245 unidades patentadas).

Cierran la lista las japonesas Nissan y Honda (176 y 136 autos registrados respectivamente).

El título de modelo preferido por los bahienses en el año que se fue quedó para el Chevrolet Onix, que, con 237 unidades patentadas, consiguió el 4,03% del total de patentamientos.

Signo de un mercado en retroceso, en 2017 se vendieron 14 unidades más del Onix con relación a 2018.

Pero aún con más ventas en ese año, el vehículo de la americana no pudo llegar a la primera posición del ránking 2017 (quedó en la cuarta, con el 3,59% de share), que fue para el Gol de Volkswagen -un abonado a los primeros puestos en el ránking nacional- con 397 unidades patentadas a lo largo del año 2017.

La terminal americana se quedó, con su Chevrolet Prisma, también con la presea plateada en 2018, al registrar 223 unidades inscriptas para este modelo (3,8% del total patentado).

En Bahía Blanca ambos modelos representaron nada menos que el 57% de las ventas totales de la terminal en nuestra ciudad.

La tercera posición en el ránking de modelos quedó para el Toyota Etios, con 221 unidades patentadas (3,76% del total). El Etios representa el 39% del total patentado de la multinacional nipona en Bahía.

En el cuarto local del top-five de los modelos favoritos de los conductores locales figura la Amarok de Volkswagen.

Precisamente, en nuestra ciudad, la pick-up de la terminal germana logró la primera posición en el segmento de vehículos livianos y pesados -clasificación de la Asociación Argentina de Concesionarios de la República Argentina (ACARA)- ampliamente dominado, a nivel país, por la Hilux de Toyota, su competidora directa.

Si se compara con las cifras nacionales (ver El mercado) , la Hilux, además de encabezar cómodamente su segmento, se convirtió en el automóvil más vendido de la Argentina el año pasado.

Pero de acuerdo con la estadística local, Volkswagen logró registros por 200 unidades en 2018 (un 3,4% del total patentado en nuestra ciudad) para su Amarok, frente a las 178 Hilux vendidas por la terminal japonesa, que, con una cuota de mercado del 3,03%, se posicionó en el sexto lugar del ránking local de modelos.

Finalmente, el quinto lugar entre los cinco modelos más elegidos por los bahienses en el año que hace pocos días nos dejó fue para el UP de Volkswagen, con 198 unidades registradas (3,37% del total).

Como arriba se adelanta, le sigue la Hilux , con 178 unidades.

Pese a ser el más vendido de los últimos años en todo el país y la ciudad, el Gol se posicionó muy abajo de los líderes.

Así, el modelo que tantas satisfacciones supo dar a su fabricante ahora quedó en el lugar siete, no pudiendo repetir un liderazgo que supo ostentar por varios años.

La octava posición fue para el Ford KA, que mostró un share del 2,83% y, con 166 vehículos registrados en 2018, el modelo representó el 34% de los patentamientos de la estadounidense en nuestra ciudad.

Cierran las diez primeras posiciones el Renault Kwid (160 unidades y 2,72% de market share) y el Fiat Argo (147 unidades y 2,50% de share).



El mercado: tendencias

Bahía Blanca cerró el año que se fue con 5.875 patentamientos, que se comparan con las 6.997 unidades registradas en 2017, según los datos del Siomaa.

Los datos reflejan una retracción del 16% del mercado local, superior a la del nacional que, con una cifra total de 802.992 patentamientos, exhibió una caída del 10,9% para idéntico lapso temporal, cuando se registraron 901.005 vehículos.

El presidente de ACARA, Dante Alvarez, sostuvo: "Completamos el año más cambiante de nuestra historia en un nivel de patentamientos que representa el tamaño que debería tener el mercado argentino para, de forma equilibrada, ir creciendo".

"Fue un año complejo, pero preferimos enfocarnos en este que comienza y en el que enero suele ser una buena muestra de lo que nos espera", señaló.

Además, puntualizó: "Pese a los grandes temas pendientes que al sector le urge resolver, queremos ser optimistas".

El informe de la entidad destacó que las 28.271 unidades de diciembre permitieron superar las 800.000 unidades, una cifra, que en la medida que avanzaba el segundo semestre, se dudó en alcanzar.

El ránking nacional de marcas y modelos que surge del Siomaa muestra algunas particularidades con relación a lo ocurrido en nuestra ciudad, aunque también hay coincidencias.

Así, el primer lugar entre las marcas de autos que más eligieron los argentinos recayó, al igual que en Bahía, en la terminal Volkswagen, con más de 119.000 vehículos registrados, que equivalen a un share del 15%.

Le siguen, replicando lo ocurrido en nuestra ciudad, Renault (114.300 autos patentados) y Chevrolet (101.252 unidades).

Las posiciones siguientes si marcan algunas diferencias con relación a las preferencias locales: el bronce fue para Ford (96.346 unidades), seguido, en el cuarto y quinto lugar respectivamente por Toyota (91.867) y Fiat (82.720).

En modelos, la Hilux de Toyota se llevó todos los laureles, con 33.482 patentamientos, seguido del Etios -también de la nipona- con 32.023 unidades.

En tanto, en la tercera posición, se ubicó el KA de Ford, con 30.431 unidades.

El Onix de Chevrolet -el más vendido en Bahía- se posicionó en el cuarto lugar a nivel país, con 30.313 autos registrados.

Atrás vinieron el Prisma (segundo en la ciudad) con 27.973 automóviles registrados, el Gol de Volkswagen (24.719) y el Kwid de Renault (22.578).



Más caro patentar

A principios de este mes, los costos asociados al registro de una unidad se incrementaron, producto de las suba de las valuaciones utilizadas como base para calcularlos. Así, según lo dispuesto por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), la valuación de un Volkswagen Gol pasó de 350 mil pesos en 2018 a 603.300 pesos en 2019.

También, por ejemplo, la de un Ford Ka pasó de 368.500 a 454.300 pesos en el mismo período; un Chevrolet Onix, de 412.500 a 660.900 pesos y una Toyota Hillux, de 758.600 a 1.013.400 pesos.

Vale aclarar que no aumentaron los aranceles que cobran los Registros, sólo la valuación, pero ello se verá reflejado en los valores de los trámites de cero kilómetro y transferencias de usados.

En tanto, el arancel de cero kilómetro y transferencias de vehículos importados es el 2% y de nacionales 1,5%, siempre sobre los valores de la tabla de valuación.

Por otra parte, la DNRPA recordó que en las transferencias digitales -que se realizan on line a través de la página web de ese organismo, dependiente del Ministerio de Justicia- sigue el descuento del 40 % en aranceles registrales.

También, continúa vigente la posibilidad de obtener turnos a través de esa misma página, para agilizar los trámites presenciales en los Registros.

En este marco, los Registros de la Propiedad Automotor radicados en la provincia de Buenos Aires advirtieron por constantes problemas con el sistema de la Agencia de Recaudación ARBA -ya que actúan como agentes de recaudación de ese organismo- y eso provoca demoras en la recepción y entrega de trámites.



Usados

En diciembre, el mercado de usados local presentó una disminución del 12% respecto al mes previo y del 1% con relación al año anterior.

Al finalizar el año 2018 la cantidad de transferencias realizadas en la ciudad alcanzó las 19.933 transacciones (16.990 de automóviles y 2.943 de motos), exhibiendo un decrecimiento del 1% en términos interanuales.