Video: "Hacer el mejor tiempo en semifinales no es tarea sencilla", dijo Matías Oyola

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Ante este panorama, ¡cómo no ilusionarse! Y si bien no es su objetivo, no sería descabellado que el bahiense Matías Oyola dé la sorpresa y se sume a esta asombrosa fiesta del Campeonato Estival de Midget 2018/19.

A pesar de no poder redondear su noche soñada, el gran trabajo efectuado hace una semana, cuando dispuso de una enorme oportunidad en la final (realizó el mejor tiempo en semifinales), le permite a "El Chapulín" ilusionarse con prolongar su buen presente en la categoría.

“Lo que pasó en la final no opacó lo que fue el resto de la noche. Poder hacer el mejor en semifinales no es tarea sencilla. Creo que el auto está para pelear grandes cosas", contó Mati, 8° en la última prueba central.

"No fue que pegamos una fecha, sino que ya veníamos de fechas pasadas siendo contundentes. Teniendo un buen medio, se me simplifican mucho las cosas. Si bien todavía me falta aprender muchísimo, vamos por el buen camino", cerró.

Comienza el segundo tramo de la temporada, el momento más emocionante del Campeonato Estival de Midget 2018/19 con disputa en el óvalo Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.

Cumplida la décima programación, pilotos, mecánicos, dirigentes, periodistas y fanáticos, podrán gozar de unas buenas vacaciones (se vuelve a correr el 25), muy necesarias para recargar pilas de cara al desenlace de este atractivo certamen.

A saber, luego de la misma quedarán 54 puntos en juego. Es decir, el margen de error se reduce drásticamente para quienes pretendan ganarse un lugar en el selecto grupo que aspire a pintar el “1” a mediados de marzo.

¿Habrá nuevo ganador? Está claro que, de acuerdo a lo ocurrido hasta ahora, todo puede suceder. De momento, son 9 los pilotos integrantes del playoff; nómina que, al cierre del tramo regular, podría ser récord absoluto.

**Campeonato: 1) Luciano Vallejos, 138.25; 2) Claudio Roth, 123; 3) Leandro Campos, 122.75; 4) Fernando Caputo, 107.75; 5) Esteban Mancini, 88.25; 6) Matías Lastra Meler, 83.75; 7) Luciano Franchi, 81; 8) Kevin Altamirano, 79.75; 9) Carlos Fornerón, 78.59; 10) Luciano Benedetti, 76.75; 11) Emiliano Urretabiscaya, 75.75 y 12) Gastón Pérez, 72.75.