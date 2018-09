En Bahía todavía no hay señales de los pasajes low cost en colectivos

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Para competir con los pasajes aéreos “ultra low cost” que llegaron a unos irrisorios $199 en el caso de ciertos vuelos de cabotaje, se había anunciado que los colectivos de larga distancia iban a tomar el mismo camino.

De Buenos Aires a Rosario por $18, a Bariloche por menos de $100, y otras ofertas que como primera reacción por parte del público generaron desconfianza por lo increíbles y teóricamente también beneficiarían a los bahienses, resultaron no ser lo que se esperaba.

“Eso no existe, no sé qué información manejan los medios, porque vi que salió en todos lados, pero llamá a cualquier empresa y ninguna tiene esos descuentos. Los boletos siguen saliendo lo mismo, no hay ninguna rebaja de tarifa más allá de la habitual del 20% para estudiantes, docentes y jubilados. A nivel nacional tampoco está ofreciendo nada la empresa”, respondió a la consulta de “La Nueva.” Alberto, vendedor de Condor Estrella.

En el mismo sentido se manifestó Luciano, dueño del local de Plusmar en la primera cuadra de calle San Martín: “Hasta ahora nada, la empresa está haciendo algunos descuentos especiales pero desde Retiro y hacia la costa. No es en todos los servicios, es en los que hacen más paradas y según escuché es en 6 u 8 asientos por coche. La gente está dele preguntar por los pasajes low cost pero no tenemos respuestas por parte de la empresa”.

Dado que el descuento de hasta el 95% autorizado por resolución del Ministerio de Transporte claramente no se está llevando a cabo por ninguna empresa, le consultamos al vendedor de Plusmar cuáles son los descuentos que actualmente sí aplica la empresa.

“Tenemos un 20% asignado para todos los pasajeros. Antes era solo para estudiantes, docentes y jubilados, ahora es para todos. Por ejemplo, un boleto de coche-cama-suite, que en tarifa llena está $1.465 de Bahía a Capital, te queda en $1.162”, explicó.

Pero a diferencia de otros rubros en que se alienta la compra por Internet, en el caso de los colectivos la ecuación es al revés.

“Eso sí, el descuento del 20% aplica en el local o en ventanilla, ya que comprándolo online no hay descuento y encima, por ejemplo sitios como Plataforma10 o VoyEnBus sobre la tarifa llena te recargan $75”.

“En Bahía, en concreto no tenemos nada de nada”

Sobre el asunto opinó el director de la terminal de ómnibus San Francisco de Asís, César López, quien dijo que “excepto la empresa Ñandú del Sur, que está haciendo un descuento de alrededor del 35% y está con muy buena demanda, del resto de lo que se esperaba en Bahía en concreto no tenemos nada de nada”.

“Nos han mandado preguntas de empresas que lo están aplicando pero que en Bahía directamente no operan, como los casos de Flecha Bus, que está ofreciendo descuentos muy importantes de Buenos Aires a Mar del Plata, Urquiza que viaja a Córdoba, o Cata Internacional”.

Desde la terminal estamos esperando que a algunas empresas que están trabajando muy bien como Cóndor Estrella, Plusmar, Jetmar, Don Otto o Vía Bariloche, les bajen línea desde sus centrales.

No se perdió terreno frente al avión

Con respecto a la competencia con los pasajes aéreos, que en 2018 ofrecieron precios muy bajos, López sostuvo que no le generó complicaciones al mercado del transporte terrestre.

“Se mantuvo similar a las cifras de 2017, incluso considerando la crisis económica actual, en julio se vendieron 60.000 pasajes contra los 64.000 del mismo período del año pasado. A partir de agosto sí se notó un poco más, pero después de las vacaciones de invierno los verdaderos nuevos parámetros los vamos a tener a partir de noviembre”, analizó el director de la terminal.

Consultado por una posible aplicación de grandes descuentos, que hasta el momento no se han dado, López opinó que “hablé con gente que trabaja hace décadas en las empresas importantes que hacen rutas a Bahía y me decían que como mucho podrá haber descuentos como el que ofrece Ñandú del Sur, del 35%, pero más de eso como se había instalado la idea sería irrisorio”.

Algunas bajas, menos quejas

César López también contó que el primero de septiembre cerró la parte de encomiendas de Cóndor Estrella, “algo sorpresivo porque es una empresa que opera en la ciudad hace más de 50 años”, implicando la pérdida de tres puestos de trabajo directo de mucha antigüedad; mientras que la empresa Río Paraná, que venía muy mal desde hacía más de un año, hace un mes presentó la quiebra y está siendo absorbida por Vía Tac, transición a partir de la cual el servicio mejoró notablemente.

“Río Paraná era la número uno en cuanto a quejas en nuestro libro de reclamos, por suerte ahora mejoró muchísimo y tenemos un problema menos”, agregó el municipal.