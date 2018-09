Video: el enojo del español Isco con un periodista

El mediocampista español Isco Alarcón se enojó con un periodista en conferencia de prensa y decidió no responder su pregunta.

"Cuando se meten los rivales atrás, ¿cómo sientes que haces más daño al rival, recibiendo entre líneas o bajando al centro del campo?”, fue la pregunta que le hizo el reportero del diario El País, Diego Torres, quien suele criticar duramente el juego del exMálaga.

"Yo a ti no te voy a contestar, porque yo diga lo que diga, tú vas a poner lo que quieras en tu sección del periódico. Te voy a dejar que sigas en esa línea en la que estás escribiendo y que intentes molestar lo menos posible a la Selección, porque al final esto es de todos. Nosotros estamos en el campo, pero necesitamos ayuda desde afuera y no necesitamos a gente que nos esté pegando palos, porque al final no ayuda", contestó el volante.

Isco aseguró que no se siente "una estrella" en la selección de España: "Me siento importante, no una estrella. Estoy muy cómodo viniendo a la Selección, jugando con los jugadores tan buenos que tenemos".

Y agregó: "Siempre intento dar lo mejor de mí, jugar para el equipo y ayudar lo máximo posible. Si individualmente estamos todos bien, colectivamente será todo mucho más fácil". (TN y La Nueva.)