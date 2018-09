Estudiantes le ganó un partidazo a Olimpo, en suplementario

Vaya manera de borrar el último asterisco del básquetbol local de primera división tuvieron Estudiantes y Olimpo.

En el cotejo pendiente de la 3ª fecha, el albo se impuso en suplementario por 75 a 72, tras haber igualado el juego 64-64.

El tiempo regular se definió con un triple de Agustín Amore a 7s, porque Fausto Ruesga no acertó en el intento posterior para el aurinegro.

Y el propio Amore fue el encargado de clavar otro triplazo para ganar el juego, esta vez a 0s 9/10 y gracias a un pick and pop con Cinti que él mismo explicó.

"La última en realidad era para que se la juegue Seba (Cinti), yo lo cortinaba y si se iban con él, me abría. Y pasó eso, me abrí y tiré. La tiré para arriba, entró y ganamos. Ya está. Lo necesitábamos. Por más que en el segundo tiempo no jugamos bien, necesitábamos ganar e irnos bien, victoriosos, para poder venir a entrenar mañana con otra cara. Se hacía difícil venir a entrenar cuando perdés y perdés. Ojalá que este sea el puntapié inicial para terminar la rueda con otra cara y empezar la última tratando de estar lo más arriba posible", contó Amore.

En el inicio del partido se jugó al ritmo de Castets, Pineda fue su socio y el local dominó el tanteador llegando a sacar 13 puntos en varias ocasiones: 24-11, 32-19 y 39-26. Luego, tras el descanso largo, la ventaja creció a 15 tantos (41-26) en la primera ofensiva.

No obstante, el 3ºC iba a ser nefasto para Estudiantes, llegando a lanzar 2-14 en cancha -más cuatro pelotas perdidas- y permitiéndole a Olimpo volver al juego.

Así, pese a perder a Agustín Sánchez por faltas, el aurinegro creció anímicamente y se fue acomodando al juego.

Mejoró el trabajo de Bettiga en ambos costados, Emilio Giménez engranó y el control pasó a ser visitante, que quedó 61-64 arriba a 17s, tras libres de Franco Ruesga.

Luego, lo narrado: Amore salió rápido de la cortina, se abrió y anotó el primer triple fundamental (llevaba 0-4) para igualar 64-64 con 7s por delante.

Minuto mediante, le colgaron la pelota a Fausto Ruesga pero, bien defendido, tuvo que retroceder para lanzar y falló. Suplementario.

"Teníamos mucha bronca por los últimos siete partidos que veníamos perdiendo. Cuesta venir a entrenar, cuesta de la cabeza. Hoy habíamos hecho un buen primer tiempo y casi lo perdemos de vuelta. Era más la bronca de sacarnos la mufa, de ganar y se logró. Sufrimos otra vez. A mí me tocó meter dos pelotas importantes pero creo que lo que hizo David (Pineda) en el suplementario y Seba (Cinti) y Leo (Alemañy) fue lo que nos mantuvo en partido. Lo mio fueron dos pelotas. Sirvieron para ganar, pero los chicos hicieron un trabajo bárbaro. Olimpo tiene chicos de otro nivel y se nos vinieron, y también se nos vinieron los siete partidos encima otra vez y nos queríamos matar; por suerte pudimos ganar y sacarnos la mufa", añadió Amore.

En el tiempo extra el dueño de casa sacó 4 puntos de luz gracias a dos buenas acciones de Pineda en la pintura: 72-68. Pero Fausto Ruesga lo igualó con dos anotaciones cerca del aro, la última a 9s, y le dejó el cierre a Estudiantes.

Fue cuando volvió a aparecer Amore para cortar la racha y cerrar el juego.

Esta es la síntesis

Estudiantes (75): M. Castets 21, S. Cinti 7, L. Alemañy 6, A. Amore 10, D. Pineda 21 (FI); B. Ferrandi 6, J. Rodríguez 2, V. Duvanced 2 y J. Kloster 0. DT: Walter Romerniszyn.

Olimpo (72): A. Pedro 0, F. Elichiry 0, V. Bettiga 18, E. Giménez 13, J. P. Hollender 4 (FI); A. Sánchez 8, Fausto Ruesga 8, Franco Ruesga 10, Franco Pallotti 7, M. Mailo 2 y M. Diel 2. DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: Estudiantes, 19-11; 39-26 y 47-41.

Tiempo regular: 64-64.

Tiros libres: Estudiantes, 23-31 y Olimpo, 14-25.

Cinco faltas: Castets (E); Sánchez y Giménez (O).

Árbitros: Sebastián Giannino y Eduardo Ferreyra.

Estadio: Osvaldo Casanova.