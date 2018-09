Redivo, amargado: Breogán volvía a la ACB tras 12 años, había 5.000 personas y se suspendió el partido

Parece mentira que el partido que debía disputarse en semejante estadio como el Pazo dos Deportes, con tanta expectativa que había generado el regreso de Breogán a la ACB tras 12 años y que significaba, a la vez, el debut de Lucio Redivo en el equipo, debió suspenderse por problemas técnicos.

Los más de 5.000 espectadores vieron cómo los equipos entraban en calor, estaba todo preparado para una gran fiesta, pero la imposibilidad de subsanar los problemas existentes para la visualización del marcador, reloj y posesión de 24” obligaron a la suspensión del juego.

Naturalmente, esto generó mucha decepción en la afición local, en los jugadores locales y en el rival, Joventut, donde juega el argentino Nicolás Laprovíttola.

🎶🎶🎶📣📢 Breogán 📣📣🎶⬆📢🏀 Moito ánimo a todo o equipo que fai que o@CBBreogan sexa un equipo da @ACBCOM . Todos, mellor dito, TODAS, somos persoas e cometemos erros . #forzabreo pic.twitter.com/tnOr6Wyg7h — Grupo Ditram (@GrupoDitram) 30 de septiembre de 2018

"No ha sido el mejor debut en la Liga. Nadie podía pensar que esto podía a pesar y estoy muy fastidiado. La realidad es que falló el sistema y que tenemos que apechugar con lo que suceda. La consola de árbitros no mandaba señal al ordenador. Se intentó poner otro aparato de 24 segundos y funcionaba, pero no fue suficiente", señaló el presidente de la entidad, Jesús Lázare.

El resto

Real Madrid superó a Tenerife, por 88 a 73.

En el ganador, Facundo Campazzo sumó 9 puntos y 2 asistencias, en 20m36, mientras que Gabriel Deck aportó 6 unidades y 2 rebotes, en 12m46.

Enfrente, Nicolás Brussino completó 7 puntos y 2 rebotes, en 19m29. Aún no está jugando Nicolás Richotti, quien se recupera de una lesión.

En otro partido de la primera fecha, Patricio Garino fue figura en Baskonia, completando, en 23m18, un total de 16 puntos (4-4 en triples y 2-2 en dobles), más dos recuperos y colaborando en la victoria frente a Zaragoza, por 99 a 76.

También jugó el marplatense Luca Vildoza (14m40), aportando 1-3 en triples), 4 asistencias y un recupero.

Marcos Delía, por su parte, tuvo un excelente comienzo individual, convirtiendo 21 puntos, en 25m34 (su máxima puntuación en la ACB, con 7-10 en dobles y 7-12 en libres), en la derrota de su equipo ante Andorra, por 78 a 76.

Mientras que Federico Van Lacke perdió con Gipuzcoa ante Fuenlabrada, por 76 a 60. El santafesino sumó 7 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias, en 19m22.

De esta manera, debutaron 7 de los 10 argentinos que participarán esta temporada en la élite del básquetbol español.