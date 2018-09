"Para nosotros sumar 18 diplomas es todo un éxito", dijo la capacitadora Nogués

La alianza conformada por la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, la Asociación Empleados de Comercio y la Universidad Tecnológica Nacional dejó este año 18 nuevos diplomados en Negociación y Ventas.

Se trata de la carrera dictada por Marizú Noguez, destinada a formar profesionales con capacidad operativa y habilidades.

“Estamos cada vez mas contentos porque año a año la gente toma esta propuesta como lo que tiene que ser o lo que nosotros soñamos desde hace ya siete año que venimos trabajando con la Universidad Tecnológica Nacional y cinco que lo venimos haciendo junto a la Asociación Empleados de Comercio. La gente entiende que son herramientas que pueden utilizar inmediatamente en su puesto de trabajo”, señaló al respecto la capacitadora.

“Hoy como está la situación comercial y sabiendo que cada vez se necesita más poder hacer cosas bien hechas para lograr los objetivos que no son otros que vender y que se mueva la economía”, agregó.

En esta quinta edición de la alianza tripartita se diplomaron 18 alumnos.

“Normalmente, en las aperturas de cada temporada, rondamos en los 30 inscriptos. Aunque a lo largo del año que permanece esta diplomatura, teniendo en cuenta el receso estival, muchas veces la gente por cuestiones laborales o de fuerza mayor tiene que dejar y luego lo retoman. La carrera se desarrolla por módulos, por lo que pueden desarrollar algunos un año y luego regresar con los restantes”, detalló Noguez.

“Para nosotros sumar estos 18 diplomados es un éxito, porque ya estamos en el centenar de personas que han obtenido este certificado. Es un número importante”, añadió.

Noguez se mostró nostálgica al pensar en el camino recorrido en los últimos años.

“Aún recuerdo la primera reunión que tuvimos con el hoy secretario general del sindicato, Miguel Aolita, cuando aún vivía Ezequiel Crisol y recién venía a los encuentros. Proyectábamos esta Diplomatura y él nos decía que sería muy importante para después incentivar a los vendedores profesiones a que lo hagan para estar remunerados un poco más en función a este título que se llevan”, recordó.

Al mismo tiempo, sostuvo que “independientemente de la entidad de cada una de las entidades que tenemos, es importante entender la alianza que significa entre tres instituciones resortes de la economía nacional. Son tres miradas diferentes”.

“La pionera como siempre ha sido la UTN y lo académico se ocupa mucho de que se plasme realmente con lo que tiene que ver con generar una fuente de trabajo. En tanto, Empleados de Comercio tiene su bandera de que la gente tenga trabajo, lo conserve y se desarrolle a partir de ese ingreso”, expresó.

Y agregó: “la Corporación es en realidad una gremial empresarial, ya que tiene bien claro que los resortes de la economía se mueven a través de la fuente de trabajo. Esta alianza siempre la defendí y rescaté porque es de la única forma que se logran cosas importantes”.

También se mostró orgullosa de dirigir una “diplomatura absolutamente bahiense”.

“Vinieron a copiarla y la SAME nos solicitó el proyecto porque le pareció lo mejor que se ha propuesto y tiene intenciones de replicarlo a nivel nacional. En una reunión en Monte Hermoso, sobre fines del año pasado, el resto de las Cámaras lo vio como una salida muy viable”, comentó.

Noguez fue convocada por la Cámara Argentina de Comercio para recorrer la provincia de Buenos Aires y capacitar a las personas en Ventas.

“Esto es valorado por ellos, quienes desean tener un formato similar para replicarlo”, dijo.

Días atrás comenzó la sexta edición con la participación de 29 asistentes.

“En lo esencial se mantiene la misma estructura, lo notable es que sabiendo que existe esta herramienta y que Empleados de Comercio participa con el 50 % del valor de la carrera cada vez hay más gente que se suma. Lo lindo es ver que tenemos dentro de los 29, un abanico amplio de rubros que enriquece la participación. Cada uno aporta desde su puesto de trabajo y hay mucha participación. No hay que olvidarse que la mayoría sale de sus trabajos e ingresa al curso”, detalló.

Sobre el futuro de la diplomatura, Noguez sostuvo que “hay una planificación que aún estamos puliendo y nos piden los diplomados que son especializaciones en ventas, como por ejemplo con servicios. Esto lo estamos viendo con la UTN”.

Por último, la capacitadora agradeció “a la gente que confió en este proyecto”.

“Es un orgullo y me sorprende el acompañamiento de Empleados de Comercio, la UTN y la Corporación, que fue el primero que me apoyó. Además, me permiten tranmitir el conocimiento y la práctica y demostrando que queriendo se puede. Este es un proyecto un sábado”, cerró.