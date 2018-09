¡Alerta! Otra joven promesa que ya amenaza

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Otro fruto de la escuelita del derrape que desembarca en el circo, con serias y grandes pretensiones. Bastó apenas una tarde para apreciarlo, mediante una gran carta de presentación...

“El manejo que tengas es fundamental, porque si no sabés dosificar bien el acelerador, o no elegís el mejor lugar para transitar, te pasan por arriba”, expresó Juan Cruz Rodríguez, de jóvenes y frescos 18 años, aunque con una firmeza como si lo llevara consigo un puñado de temporadas en Midget.

Surgido del Micromidget, donde resultó tricampeón (temporadas 2009/10, 2010/11 y 2011/12), y de posterior productivo paso por el karting, tanto de tierra como de asfalto, Juan Cruz cuenta con un prestigioso respaldo para afrontar su nueva etapa deportiva: la familia Saldamando.

Indudablemente, el asesoramiento técnico y psicológico de Fernando, Martín y Carlos, verdaderos idóneos en la materia, jugará un papel primordial en el proceso de adaptación y crecimiento del Rusito en la categoría.

Con seguridad, dado los suficientes destellos observados, no tendrá mayores inconvenientes en familiarizarse con la fisonomía de estos bastidores.

“Al estar muy cerca de la familia Saldamando, se hace un poco más fácil poder entender qué hay que hacer adentro de la pista. Por suerte, por ahora, pude aplicar todo lo que me han dicho, como también ellos interpretar lo que yo les transmito”, sostiene Juan, escolta de Luciano Torres en la primera final Invernal del Grupo B.

“No me costó mucho la adaptación--agregó--, por el simple hecho que me enseñaron de todo. Fuimos un par de veces a probar a Médanos para tomarle la mano, y, a partir de ahí, se hizo todo más fácil con sus consejos".

¡Vaya nivel de autoexigencia para un debutante! Si bien su desempeño fue de mayor a menor, Rodríguez culminó la cita invernal en el sexto puesto del certamen "B". Pero no, parece que así y todo (estuvo cerca de vencer en la primera fecha), hay cosas por reprocharse.

"Logramos muchas alegrías de golpe y después nos fuimos desinflando. Nos encaprichamos un poco con el buen andar del auto en el comienzo, y por eso nos quedó una sensación no tan buena al final. Tuve complicaciones con el auto, por ahí no supe cómo llevarlo por un problema en la dirección que no me dejaba doblarlo", señaló.

"Pero bueno, sé que recién empiezo, por eso estoy muy tranquilo. Sería un objetivo estar entre los 30. Pero hay que ir fecha a fecha. Es un campeonato largo. Si me preguntás qué sueño ahora, te digo ganar una carrera", cerró el ex campeón de Micromidget.

Mucha pasta en las muñecas que conducen la unidad N°117; algo común en la mayoría de los nóveles y jóvenes pilotos.

El plus para ellos, es que, desde el punto de vista mecánico, sus máquinas no tienen nada que envidiarle a los mejores autos del momento. Juventud vs experiencia, otro prometedor duelo para el venidero Estival de Midget.

Confirmados los soldados

En la semana quedó confeccionado el listo de 104 pilotos que, desde el próximo viernes 9 de noviembre, animarán el Campeonato Estival de Midget edición 2018/19.

De los clasificados mediante el ranking, y el certamen invernal, vale subrayar las siguientes bajas: Omar Koop, Martín Bonacci, Emilio Braghero, Yago Sabanés, Ariel Lestrada, Julio Piñeiro, Roberto Calahorra y Diego Ayneto.