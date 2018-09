Otra Fiesta de la Primavera que Monte Hermoso no podrá olvidar

Hernán Guercio

Sol, clima, gente, playa, buena música: Monte Hermoso en Primavera, capítulo 26. Si lo del viernes ya había parecido una jornada de fines de octubre o principios de noviembre, el segundo día de la Primavera (y de la fiesta que lleva su nombre) en el principal balneario de la región seguramente dejó a los pesimistas de siempre con la boca abierta.

Temperaturas que orillaron los 25ºC, una brisa que no molestó a nadie, gente (chicos, grandes y medianos, sin distinción) por todos lados, una tarde para disfrutar de la playa y ¿por qué no? darse el primer chapuzón pos invierno, y una noche con puro rock. El granizo de la madrugada del sábado fue puramente anecdótico.

Vayamos de adelante para atrás. Para cuando comenzó el recital de Cuarteto de Nos —24 horas después del gran espectáculo que dieron los bahienses de Luceros El Ojo Daltónico—, el anfiteatro de la plaza San Martín estaba repleto.

Roberto Musso y compañía no defraudaron. El cuarteto de cinco integrantes dejó bien en claro sobre el escenario por qué tiene más de 30 años de experiencia, y en aproximadamente una hora y media hizo un repaso por todos los grandes éxitos de la banda, como Así soy yo, Ya no sé qué hacer conmigo, El hijo de Hernández, Yendo a la casa de Damián y No llora, entre otros. Antes, se habían presentado Fósforo y La Monte Hermoso Blues Band.

La mañana y la tarde de sábado de Primavera en Monte se centraron en dos lugares: la playa y sus alrededores, área dominada por chicos, adolescentes y jóvenes de toda la región y un poco más lejos también, que no dejaban un espacio sin ocupar, yendo, viniendo y aprovechando el sol; y la plaza, con los tradicionales Fogones de la Amistad, la globa, y los puestos de las distintas instituciones locales, donde se podía conseguir desde un helado hasta un cordero al asador. Para todos los gustos, como siempre.

El intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández, destacó la gran cantidad de público que se dio cita en las dos primeras jornadas de la fiesta en Monte, además del acompañamiento del factor climático.

“Ayer (por el sábado) tuvimos un fuerte aguacero. Los chicos empezaron a llegar el miércoles, y desde ahí fuimos cambiando de fisonomía. El viernes y sábado tuvimos una ciudad muy colmada y un día increíble, lo que le da un marco distinto a la ciudad”, dijo.

“La verdad es que está todo predispuesto para que se dé una linda primavera. Estamos muy conformes”, agregó.

Fernández reconoció que, más allá de la presencia de una gran cantidad de turistas, hay rubros que seguramente trabajarán mejor que otros durante la celebración. “Tenemos que recordar que recién salimos del invierno, que si bien tiene una cierta movilidad, en realidad este es el primer fin de semana importante, en el que se comienzan a medir algunas variables pensando en diciembre, cuando se dé el inicio de la temporada estival”, explicó.

Al respecto, aclaró que Monte Hermoso sigue siendo “el lugar convocante en cuanto a fiesta de la primavera se refiere”, sin desmerecer otros destinos. “Son miles los chicos que vienen. Ahí se ve reflejado la labor conjunta de una comunidad que apuesta y trabaja para ello. La fiesta la hacemos entre todos”, aseguró.

Marcos Fernández, intendente municipal de Monte.

Por último, reconoció que la devaluación del peso frente al dólar seguramente cause un mayor movimiento de turismo interno, en beneficio de la Costa Atlántica en general, y del balneario en particular.

“A priori pareciera que vamos a tener un consumo de turismo interno mayor a otras ocasiones, aunque hay que ver cuánto de eso va a impactar en los costos, dependiendo de cada actividad comercial. Todas las variables han ido para arriba –como servicios e insumos-, pero estamos confiados en cuanto a la concurrencia de la gente, que creemos que va a ser masiva. Después habrá que ver cuánta plata hay en el bolsillo y cuánta disponibilidad líquida queda para invertir en vacaciones. Sin dudas será una temporada muy buena, y esperemos que los operadores puedan trasladar el menor costo posible al público”, concluyó Fernández.

Para el cierre

Para hoy, la tercera y última jornada de la XXVI Fiesta Nacional de la Primavera montehermoseña, el tiempo estará un poco más fresco, con una máxima de 17ºC y el sol bien alto. El plato fuerte será el recital de La Vela Puerca, anunciado para las 20, pero durante la mañana y la tarde habrá mucho para hacer.

Por la mañana, a partir de las 10 la exLeona Alejandra Gulla dará una clínica de hockey en el Centro de Convenciones. En tanto, desde las 10.30 comenzará una competencia de tenis de mesa en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Monte Hermoso.

Sobre el mediodía, la cita obligada son nuevamente la plaza parque San Martín y los Fogones de la Amistad. Además, de 14 a 18 habrá fiesta con DJ en la intersección de la Peatonal Dorrego y Costanera.