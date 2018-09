Olimpo: “Fui bien expulsado, pero la pena es exagerada”, admitió Martín Ferreyra

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Lo expulsaron hace dos sábados atrás, el Tribunal de Penas de la B Nacional lo había suspendido provisoriamente y ayer, después de una demora incomprensible, se conoció el fallo: ¡5 fechas de sanción! para el defensor de Olimpo Martín Ferreyra.

Rebobinemos...

El central aurinegro fue cesanteado en el cotejo de la segunda programación, frente a Brown de Adrogué, por juego brusco grave. Cuando transcurrían 37 minutos de la segunda etapa, “Tincho” llegó tarde a un despeje y le pegó una patada a Juan Manuel Olivares, recibiendo la tarjeta roja directa de parte del árbitro Lucas Novelli Sanz.

La decisión del colegiado fue correcta, pero lo peor vino después. Más allá del informe que presentó el juez principal, el TDP aclara “cinco partidos por haber lesionado a un adversario”.

Claro, Olivares salió en camilla (fue reemplazado por Maxi Resquín), pero llegó al banco de suplentes local caminando por sus propios medios.

En los días posteriores al encuentro, la AFA le solicitó un informe médico a Brown para determinar una sanción acorde al daño provocado. Lo cierto es que desde el club tricolor no respondieron al pedido y fueron multados por dicho incumplimiento.

Y ahí surge la confusión, porque Olivares jugó de titular en los siguientes partidos de su equipo: contra Independiente por Copa Argentina (incluso marcó un penal en la definición) y Atlético Rafaela por la fecha 3 de la B Nacional.

Es más, en Olimpo aseguran que antes de la infracción de “Tincho”, Olivares ya era el elegido por el técnico Vicó para salir y dejarle el lugar a Resquín.

En fin...

“Me amargaron el día. Es una locura, una sanción exagerada. Olivares salió porque el partido estaba definido y él ya se había cansado. Si hubiese estado lesionado, Brown hubiese puesto el grito en el cielo, pero no pasó nada. La patada existió, el raspón también y fui bien echado, aunque con las 5 fechas me mataron", sostuvo Ferreyra, quien enseguida preguntó por el artículo del reglamento donde se encuadra semejante castigo.

El 199 del Reglamento de Transgresiones y Penas establece “suspensión de 5 a 30 partidos al jugador que por acción violenta, prohibida por las Reglas de Juego o por agresión, deje a otro jugador en inferioridad de condiciones o imposibilitado para continuar el cotejo”.

"Entiendo, pero el Tribunal, además de no recibir informe médico de Brown, no se enteró o no se quiso enterar de que Olivares pudo jugar al partido siguiente. Esa es la bronca", indicó el zaguero.

"Nunca actúe con mala intención; no soy así"

La Regla 12 (Faltas e Incorrecciones) del Reglamento General de FIFA, menciona que el juego brusco grave es causante de expulsión.

Y en el caso de Ferreyra, el informe aclara: "juego brusco grave con empleo de fuerza excesiva, poniendo en peligro el físico del adversario; con el agravante de que en esta ocasión el jugador que recibió la falta salió lesionado".

"Todo bien, pero sigo sin entender cómo el Tribunal de Penas comprobó una lesión que no existió. Para la sanción se basó exclusivamente en el informe del árbitro, no tengo dudas de eso. Cuando me mostró la roja bajé la cabeza y entendí que estaba bien expulsado, por eso no protesté, no gesticulé y me fui calladito para el vestuario.

Lo único que le dije al referí fue que la patada había sido sin intención", reconoció "Tincho", quien no pudo estar ante Ferro y también se perderá los choques contra Nueva Chicago (mañana a las 11 en Mataderos), Brown de Puerto Madryn, Atlético Rafaela y Los Andes.

"Olivares no tiene nada que ver en la pena que me dieron. No se hizo el lesionado, aceptó subirse a la camilla para hacer tiempo; estaba cansado. Incluso él no habló, ni siquiera se quejó", esgrimió el ex Bella Vista, quien por primera vez en su carrera futbolística recibe una sanción tan dura.

"Ya está, a pasar el trago amargo", se despidió.

Partidos con "peso"

13 minutos en la Superliga, 2 cotejos en Copa Argentina y uno en la B Nacional, las presencias de Ferreyra a nivel profesional.

Volvió a entrenar a puertas cerradas. ¿Está el equipo?

Un cambio. "El equipo hizo un partidazo", manifestó el DT Darío Bonjour minutos después del 2-1 ante Ferro, el último domingo en el Carminatti. Y como el entrenador no es de tocar si algo lo convence, hará una sola modificación en la formación que Olimpo parará mañana, a las 11 (no va por TV), frente a Nueva Chicago en la República de Mataderos. Lautaro Belleggia (foto) volverá a ser el reemplazante de Renzo Ramírez, quien presenta una distensión muscular (con edema) en el isquiotibial de pierna derecha.

Los once. Fermín Holgado; Lacunza, Orozco, Salvador Sánchez, Llambay; Graciani, Lefiñir, Bruno Díaz, Belleggia; Ezequiel Vidal y Axel Rodríguez. Todo hace suponer que ante el Torito irá con un 4-4-1-1. Olimpo, con 19 futbolistas, partió anoche a Capital Federal, donde hoy temprano a la mañana hará la última práctica de cara al cotejo frente a Chicago. El árbitro será el tucumano Pedro Argañaraz.

El resto. Además de los iniciales, también viajaron Viola, Cattaneo, Lazo, Otondo, Ibáñez, David Vega, Enzo Coacci y Nicolás Katz. Uno de ellos se quedará al margen del banco de relevos.

Otro domingo. Por la quinta fecha de la B Nacional, Olimpo recibirá el domingo 30 de este mes a Brown de Puerto Madryn. En la sexta el aurinegro tendrá descanso.

Fuera de Bahía, en deuda. Sí, hace mucho que Olimpo no gana fuera de nuestra ciudad. La última vez fue el 4 de noviembre de 2017, 2-0 a Lanús por la Superliga 2017-2018. Pasaron 9 cotejos de ese certamen, 2 por Copa Argentina y uno por B Nacional. En total: 10 caídas y 2 empates.