Vóleibol: ¡Argentina le ganó al campeón del mundo!

Un triunfo histórico consiguió esta tarde la Selección Argentina masculina de vóleibol en el Mundial 2018 de Italia y Bulgaria.

El combinado nacional derrotó 3-2 a Polonia, vigente campeón del mundo, en la ciudad de Varna, en el inicio de la segunda fase (Grupo H).

Luego de salvar 3 match-points en el quinto set, la albiceleste se impuso con parciales de 16-25, 25-19, 25-23, 23-25 y 16-14, y sumó así su tercera victoria en el torneo.

El goleador argentino fue el bonaerense Cristian Poglajen, con 14 puntos. En tanto, el mendocino José Luis González sumó 12 unidades y el rosarino Sebastián Solé, 10.

Además, el equipo que comanda Julio Velasco le cortó a los polacos una racha de 12 éxitos consecutivos en Copas del Mundo, que arrastraban desde la edición 2014.

De todos modos, más allá de esta resonante victoria, el elenco nacional tiene muy pocas chances de clasificar a la tercera ronda (acceden el primero de cada uno de los 4 grupos y los 2 mejores segundos) debido al sistema de disputa, ya que para la segunda fase se conservaron los puntos obtenidos en la primera instancia.

Argentina volverá a presentarse mañana: desde las 11, se medirá ante Serbia, que hoy más temprano venció 3-2 a Francia en el otro encuentro de la zona.

Así está el Grupo H: 1°) Polonia, 16 puntos; 2°) Serbia, 14; 3°) Francia, 12; y 4°) Argentina, 8.

Huge win!

Argentina 🇦🇷 held up under pressure to score five points in a row in the tie-breaker against Poland 🇵🇱.



Here’s the match point!



Check out how was this pool H game in Varna: https://t.co/LLyXMKLO7A#FIVBMensWCH#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/WBU5EAdwfl