Cuenta regresiva para el acueducto. ¿Podrá salvarse de la crisis?

--Buen día, Juan María. Si se puede llamar buen día ¿No?

--Así es, y me imagino que no te estás refiriendo precisamente a las condiciones meteorológicas, sino a la economía.

--Tal cual, ya casi no me da para chicanearte con Boquita.

--Bueno, como si tuvieras algo para decir. Ahh, me olvidaba, cuidado que ahora con el rojo tienen un duelo de escritorios. No vaya a ser que derrapen. Pero mejor vayamos a lo nuestro. ¿Qué tenes esta semana?

--La economía sigue y seguirá siendo el tema central. Si bien tengo algunas aperturas comerciales, mejor te lo dejo para después porque ante semejante panorama corresponde que empecemos por el dólar.

--El impacto fue muy duro y el jueves a la tarde la mayoría de los comerciantes no sabía para dónde agarrar...

--Y siguen con esa tónica. Hay muchas empresas que están tratando de parar importaciones que tenían comprometidas porque no saben si las van a poder pagar, por ejemplo. Los que pueden desensillar y esperar que aclare lo hacen, pero sigue todo revuelto.

--Me dijeron que un comercio muy grande y tradicional de Bahía vuelve a ofrecer el retiro voluntario a todos sus empleados por el 75 por ciento. Pensá que a la recesión que había, al aumento constante de los precios, ahora se lo sumó una devaluación brutal.

--Me volvieron a decir que se había vendido Walmart, pero no a Changomas sino a Día. ¿Tenés algo?

--Te lo vuelvo a desmentir totalmente. Esta sucursal es muy grande para lo que pretenden esas cadenas y, además, es la novena en ventas en el país, así que no la van a largar muy fácil. A mí también me llegó el rumor, incluso me lo tiraron algunos empleados del shopping que está al lado, pero oficialmente luego me lo desmintieron.

--¿La semana que viene pinta igual en materia cambiaria o el dólar nos dará un respiro?

--No lo sé, pero salvo los que necesitan vender, todo el mundo se queda en el molde. Mirá lo que pasó el otro día, por ejemplo, con una de las concesionarias de automóviles más grandes de la ciudad.

--¿Qué pasó?

--El jueves habían sacado todo de la venta, vehículos y repuestos, por temor a no poder reponerlos. Hay quienes dicen que fue para poder obtener una mayor ganancia, pero no creo, con el bajo nivel de ventas y el enorme stock que tienen todas las concesionarias y el costo financiero que eso les representa lo que más deben querer es vender. El jueves, según me dijeron, al menos una de las concesionarias más importantes había cerrado sus puertas.

--Nosotros, los que andamos en los ’50 o más, somos sobrevivientes de lo peor que le dejaron las devaluaciones al país. Desde el Rodrigazo, en el 75, hasta esta última. Por eso digo que somos sobrevivientes, volvemos a ver la misma película donde siempre el más perjudicado es el que debe vivir de un sueldo porque no tiene cómo escapar.

--Y la fábrica que de automóviles que subió todos los precios un 20 por ciento con el dólar más alto, el jueves. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Los va a bajar?

--La lista de precios no creo que se modifique para abajo, pero seguramente dará bonificaciones. Habrá que ver qué pasa el lunes con el mercado cambiario, de todas formas la suba de la semana pasada se irá volcando a los precios estos días. En supermercados dicen que va a rondar el 12 por ciento.

--Mirá, en repuestos automotor el jueves el aumento fue acá en Bahía del 15 por ciento promedio en los nacionales, y lo importado entre 25 y 35 por ciento. El viernes estuvo más tranquilo, habrá que esperar a mañana.

--¿El tema de las grandes obras mejor ni hablar no?

--Como te dije hace una semana, todas las que se iniciaron continúan y veremos cómo sigue esta historia, pero me dijeron que se vienen días de definiciones para una que no empezó.

--¿Cuál?

--El acueducto del río Colorado. En pocos días más debería estar finalizado el informe técnico correspondiente, es decir, el análisis que hace el ministerio de Infraestructura de cada una de las propuestas presentadas en mayo. En base a eso se evaluará cuál resulta más conveniente para los intereses provinciales. La adjudicación y firma del contrato están prevista para este mes, el desembolso del primer anticipo en octubre y el inicio de la obra, si el país lo permite, en enero de 2019. Las obras deberán estar terminadas en 1.000 días.

--Recordame cual fue la que pasó la oferta mas baja.

--La empresa mendocina Construcciones Electromecánicas del Oeste (CEOSA), que cotizó $ 3.368.812.181,12.

--Con este lío del dólar. ¿Esta obra no corre riesgo?

--Oficialmente dicen que no porque son dólares que presta la Corporación Andina de Fomento (CAF) y no pueden usarse para otros fines. Al menos eso dicen. Habrá que estar atentos.

--¿Estuviste en el lunch del puerto por los 25 años del Consorcio? Me imagino que no te lo habrás perdido...

--Estuve y los festejos estuvieron de primera. Con Miguel Donadío como anfitrión, pero también con los expresidentes y directores presentes. Te digo que, muy merecidamente, la mayor parte de los aplausos se los llevó el primer director del ente, José Egidio Conte.

--Realmente todo un acontecimiento para un organismo que supo llevar a los puertos locales y de la región al lugar que se merecen.

--Así es, y como el intendente Gay está de licencia envió un video de salutación y lo propio hizo el ministro Dietrich.

--Bien, pero más allá de la crisis, no me tiraste ningún dato del comercio local. ¿Tenés algo?

--Algo ya te dije, pero te puedo completar con un tema que tiene que ver con la avenida Cabrera. Se sigue poblando la rotonda con Circunvalación. Me dijeron que en diciembre está inaugurando una nueva concesionaria de autos de alta gama.

--¿La de los anillos entrelazados?

--Exacto. Están levantando un salón totalmente vidriado de 300 metros cuadrados y que fue construido teniendo en cuenta que las exigencias que la marca alemana tiene para todas sus concesionarias en cualquier parte del mundo. Entonces este salón estará luciendo en Bahía como uno inaugurado en Europa. Y lo mejor de la noticia es que va a duplicar la planta de personal existente en la ciudad.

--¿Algún chimento comercial más?

--Tengo. Por ejemplo, la cadena local más importante de artículos deportivos inauguró una sucursal en Punta Alta. El local tiene 800 metros cuadrados en la esquina más céntrica de esa ciudad. En este caso sumó ocho empleados rosaleños. Y tengo otra novedad más.

--Dale. Te sigo.

--La apertura del local de una reconocida marca de ropa de cama en la primera cuadra de calle Lamadrid. Son 384 metros cuadrados de muy cálida y fina decoración para ofrecer una oferta integral de ropa de cama y accesorios que a mí me dejó helado...

--Ahh... ahora caigo. Lo decís por Maribel y Juan que son los responsables de este emprendimiento y también los de varias sucursales de una conocida marca de helados de origen cordobés, incluyendo la de Monte Hermoso. Bueno. ¿De la región tenés algo?

--Buenas y malas dejó la semana.

--Arrancá por lo peor, que quiero cerrar la charla con algo que me genere buena onda...

--Como comprenderás, la mala está relacionada con el dólar. Entre el jueves y el viernes estuve sondeando por los despachos de algunos intendentes, y me confesaron que algunos están aterrados por lo que dan por seguro que se viene.

--¿Para tanto, che?

--Es que van de recorte en recorte. Primero el Fondo de Infraestructura Municipal, que borraron de un plumazo para este ejercicio; después, las tasas a las empresas de servicios, que las bajaron por ley provincial y no podrán cobrar en 2019; y, hace poco, el Fondo Sojero, que pasó a la historia antes de lo previsto. Como si esto no fuera poco, el dólar se disparó y dejó enormes dudas acerca de qué pasará con los costos de algunos servicios básicos.

--¿Peligra alguno en especial?

--El temor está centrado en la atención de caminos rurales y la provisión de medicamentos a los hospitales. Con esta escalada del dólar los intendentes dan por sentado que aumentarán mucho tanto los combustibles y lubricantes como repuestos y cubiertas, así como los remedios. Y temen no tener resto suficiente para hacer frente a la demanda. Sumale a esto que entre septiembre y octubre tienen que reabrir la paritaria municipal, así que imaginate la que se ven venir.

--¿Ya tienen un panorama de los reclamos de los gremios?

--“30% como piso”, me chimentó la mano derecha de un influyente intendente de Cambiemos de la zona.

--En fin... cerrame con la buena.

--El viernes anduve por Médanos, donde se reunieron referentes de ocho distritos de la región -incluyendo a Bahía- para firmar un acuerdo de colaboración para el desarrollo de energías renovables. Quizá suene muy técnico, pero lo más importante es lo que hay detrás: por primera vez en mucho tiempo vi intendentes poniéndose los largos para encarar como región un tema tan trascendental como el cambio de la matriz energética del país.

--Una muestra de madurez institucional importante.

--Sin dudas, y con mucho timming para avanzar sobre los problemas antes de que ocurran. En la primera reunión, en Tornquist, se conformó la Mesa Regional de Energías Renovables; y esta semana, en el segundo encuentro, ya se llegó a acuerdos básicos sobre el camino a seguir en conjunto.

--¿Algo que te haya llamado la atención?

--No tengo dudas: la obligación de que cada comuna diseñe su propio plan estratégico de desarrollo de las energías renovables, pero –y acá viene lo clave- con la visión de conformar un “cluster energético en el sur bonaerense”. Es decir, todos poniendo el hombro para que el Sudoeste, y no uno o dos distritos, se transforme en la Capital Nacional de las Energías Limpias. Pocas veces se ha visto a tantos intendentes de la zona, de tres signos políticos distintos, hablando el mismo idioma.

--¿Qué implicará, en la práctica?

--Mostrar a la región como un todo frente a los inversores, con espíritu colaborativo y uniformidad de criterios para resolver desde cuestiones logísticas hasta gestiones de obras.

--¿Objetivos a corto plazo?

--Capacitación de personal para los emprendimientos -tanto en la fase de construcción como de operación-, la sanción de ordenanzas tributarias similares en materia de derechos de construcción y tasas de seguridad e higiene, y la unificación de normativas sobre el cuidado del medio ambiente y el compre-local, entre otras cosas.

--Mencionaste la gestión de obras...

--Sí, y ese es otro aspecto clave de la reunión del viernes: la Mesa acordó solicitar a los gobiernos nacional y provincial la realización de un estudio de la capacidad de transporte de energía que hoy tiene la zona, a fin de delinear un plan de obra a corto, mediano y largo plazo para incrementarla mediante la construcción de nuevos tendidos. A esto sumale comenzar a hacer gestiones para atraer a las empresas nacionales que ya están fabricando partes de aerogeneradores, a fin de que puedan establecerse en la región. Este sería uno de los trabajos del Consejo Permanente de Energía del Sudoeste, que también se conformó el viernes con especialistas como Javier Reyes (por Villarino), Pablo Pussetto (Bahía Blanca), Eloise Gaido (Patagones), Federico Saleme (Monte Hermoso) y Gonzalo Iparraguirre (Tornquist). Este consejo confeccionará el plan estratégico regional para el período 2018-2021.

--Muy auspicioso todo lo que me comentás...

-Un allegado a un intendente de la zona me lo graficó de una forma muy peculiar en Médanos: “el viento de esta zona, hoy, en nuestra pequeña Vaca Muerta; si somos inteligentes, proactivos y nadie se corta solo, en unos años vamos a tener beneficios que jamás imaginamos”.

--Ojalá sea así…

--Te paso un dato que te va a sorprender: en el Sudoeste hoy están operando dos parques, Cebreiro-Corti y La Castellana. Sin embargo, hay 14 más adjudicados. Cuando estén terminados y en marcha los 16, el Sudoeste va a producir energía suficiente para 1.160.000 hogares; es decir, 9 veces la cantidad de viviendas que hay en Bahía Blanca, según el último censo. Estamos hablando de algo muy, pero muy grande.

--¿Algo del tema judicial para ir cerrando?

--Breve pero no por eso menos importante. Mañana empieza el juicio al catequista acusado de abusar de un niño de ocho años.

--Sí, me acuerdo del caso. Se trata de José Luis Andersen y ocurrió en la iglesia San Roque.

--Así es. Bueno, salgo corriendo porque no llego a prender el fuego. Pese a la devaluación todavía me puedo dar un gustito. Aprovechemos antes de que vuelvan las retenciones al campo. La de la soja ya te adelanto que va a estar en el 34 por ciento.

--Dale. Nos vemos el próximo domingo.