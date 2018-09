Las críticas e insultos de Ricardo Iorio a militantes proaborto: "Nunca encontraron a un macho proveedor"

El cantante Ricardo Iorio criticó e insultó a los militantes que están a favor de la despenalización del aborto.

"El aborto es el triunfo del machismo", tiró en una entrevista en el ciclo Contracara de TLV1, y agregó: "Porque es acosada la persona para que no queden vestigios o es acosada la mujer para abortar porque tiene otras cosas como que no quieren vergüenza".

Y fue mucho más allá: "No puede ser que haya criaturitas de 15 y 16 años que apoyen la muerte del no nacido. ¿Cómo, nadie les clava un destornillador en la oreja a estos putos malvados? ¿Es tanta la hipocresía? ¿El hombre de bien puede no emocionarse ante eso?".

El músico líder de la banda Almafuerte, que fue detenido en Sierra de la Ventana por amenazar a un policía en el último verano, afirmó que "el pobre tiene menos defensa, tiene menos inteligencia, siente más el frío, el dolor y encima no tiene plata. Hay que educar para el amor, hijos de puta".

"Esas zurdas saben que yo sé que ellas saben que yo sé… ¿sabés qué sé yo? Que ellas saben que yo sé que nunca encontraron un pater family como yo, un macho proveedor, se lo perdieron. Entonces en su resentimientos se dejan adoctrinar. Encima cobran. Son inconscientes", lanzó.

Otras frases de Iorio:

* "¿Qué daño le hace al mundo un niño que llega a la vida? ¿Qué daño hace? Son el mal. Son herramientas del error, ellas...".

* "No me gustan que venga una criaturita a decir 'queremos aborto legal'. No, por favor. O señoras grandes. Yo me ofrezco para juntar a todo este puñado de minorías y ponerlos en la Isla Martín García. Ahí le hacemos una súper ciudad. Les doy 15 años".

* "No les gusta eso a las senadoras, que cuando habla una eminencia tocan el botón del celular porque les están mandando fichas. Hacele cinco preguntas seguidas porque si le dice ¿me repiten la pregunta? podemos decir que está gagá. ¡Pero por supuesto que nadie sale con el preservativo puesto de la casa, querido! Y sepan todos que [los preservativos] se hacen en la India, por 0, 0,5 (sic) centavos y el Estado argentino los compra a 7 pesos cada uno y compra 700 millones por año. ¡Por eso se levantan esas gentes!".

La entrevista completa