Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

De menor a mayor, pero sin dejar dudas, Bahía Blanca logró de forma invicta el Provincial U19 femenino de básquetbol.

El torneo fue organizado por la Asociación de Pergamino, aunque se desarrolló en el club Sportivo Rojas, de la ciudad homónima.

Este mediodía, la Selección venció a Junín por 75 a 34 con destacadas actuaciones de Agustina Tévez (16 puntos), Chabela García (16), Ailín Larrosa (13) y Marianella Leal (11).

"Quedamos contentos con el juego porque las chicas entendieron todo muy bien. No tuvimos que ir en ningún momento a una zona, siempre arriba, siempre presión, siendo agresivas. Rotamos y las que entraron del banco respondieron. Lo ganamos defendiendo, porque la actitud de las chicas y lo mentalizadas que estaban hizo la diferencia. Permitimos menos de 40 puntos los tres partidos, ahí estuvo la clave. Defendimos mucho mejor que el resto", sostuvo el entrenador Luciano Deminicis.

Bahía arrancó el fin de semana derrotando a Olavarría, el otro candidato, por 48 a 38. Ayer, en tanto, superó a Pergamino por 65 a 38.

"El primer partido era la final anticipada. Fue decisivo y el más complicado, goleo bajo, mucha defensa. Ellas presionaron al principio y salimos bien, después fueron a una zona y nos complicó. Lo ganamos defendiendo, fue fundamental Mari Leal y el resto de las chicas acompañó. El segundo algo similar, nos marcaron personal y a los cinco minutos se fueron a la zona. El primer tiempo estuvo parejo, lo destrabamos con una defensa presión y le ganamos bien. Hoy lo ganamos de punta a punta", contó el DT.

El plantel estuvo compuesto por once chicas nacidas en nuestra ciudad y una barilochense: Paulina Lazar, alera de El Nacional. Javier Larrasolo y Georgina Fornetti oficiaron de asistentes.

"La conformación del equipo se complicó más que nada porque no sabíamos si Mari (Leal) podía jugar o no. De hecho, Olavarría jugó con 11 porque pensaban que ella iba a jugar para Olavarría. El resto lo teníamos más o menos decidido. Pero no podíamos dejar 13 ni 11. No nos equivocamos en ninguna de las chicas porque todas rindieron y en su momento fueron fundamentales para el campeonato. Además, una conducta ejemplar y un comportamiento bárbaro, así que no nos podemos quejar. Estamos contentos y agradecidos", completó Deminicis haciendo referencia a que Leal se encuentra reforzando a Ferro de Olavarría en el Provincial de Clubes y recién el último miércoles por la noche pudo viajar hacia nuestra ciudad.

Con este título, la ABB alcanzó el 109º en su historia, siendo ocho de ellos de la rama femenina.

El plantel campeón

4 - Paulina Lazar (alera, El Nacional)

5 - Josefina Brossard (centro, Estudiantes)

6 - Camila Maisterrena (ala centro, Pacífico)

7 - Valentina Peláez (escolta, Estrella)

8 - Juliana Brossard (alera, Estudiantes)

9 - Marianella Leal (centro, Ferro de Olavarría)

10 - Malena García (base, Pacífico)

11 - Martina Caputo (alera, Estudiantes)

12 - Chabela García (base, Centro Galicia)

13 - Luciana Ortíz (base, El Nacional)

14 - Ailín Larrosa (alera, Estudiantes)

15 - Agustina Tévez (ala centro, El Nacional)