"Se dormía, estaba muy agotado", contó la peluquera de José Manuel De la Sota

La peluquera del exgobernador cordobés José Manuel de la Sota aseguró que el dirigente peronista se veía "muy cansado" horas antes del accidente automovilístico en el que murió.

Norma Espamer contó que atendió al exmandatario provincial por la mañana del sábado y que lo notó preocupado por "muchos problemas".

"Vino al mediodía. Estaba apurado porque era el cumpleaños de su hija Natalia. Se dormía, estaba muy agotado", explicó en declaraciones a radio Mitre de Córdoba.

La peluquera precisó que De la Sola le pidió que le haga "unas mechas oscuras" en el pelo y que luego "comió una ensalada de frutas, cuatro caramelos y se fue".

"Me dijo que no estaba muy bien, que tenía muchos problemas. 'Si no voy al cumpleaños de Nati, se va a poner mal', me dijo", contó Espamer.

El exgobernador murió esa misma noche tras chocar de frente con el acoplado de un camión a la altura del kilómetro 782 de la ruta 36, camino a la capital cordobesa.