La dura historia de vida de un actor de El Marginal: "Mi mamá biológica era mi hermana"

El actor Abel Ayala, que interpreta a César en El Marginal y el año pasado se destacó en un rol secundario en la miniserie El maestro, habló anoche de su dura infancia y el giro inesperado en su vida cuando comenzó a vivir de la actuación.

Nací en un hospital de La Plata y me crié con mis abuelos en Berazategui. De muy chico me fui de casa, a los 9 años. No volví más. Me fui a vivir a la calle", contó el actor que estuvo como invitado en el programa "PH: Podemos Hablar" de Andy Kusnetzoff.

Ayala comenzó a trabajar en los medios en 2003, cuando interpretó al actor principal en la exitosa película El Polaquito, film que cuenta la historia de un chico que se crió en la calle.

En medio de su relato el actor se quebró y confesó que en su familia nunca estuvieron claros los vínculos: "Ellos me decían que mi abuela era mi mamá, pero mi hermana era mi mamá biológica. Me fui a vivir a Constitución y gracias a la ayuda de unos asistentes sociales terminé en un hogar".

Abel estuvo en un hogar de niños hasta los 17 años, época en la que empezó a alquilar "una casita" con la plata que iba ganando de la actuación: "Vino [el director de cine] Juan Carlos Desanzo diciendo que querían hacer una película con un pibe de la calle. Hice el casting y quedé. Él me venía a buscar todos los días. Fue increíble la experiencia, me dio la posibilidad de conocer otros universos", concluyó el actor.