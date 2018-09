Después de 35 años, Los Pumas volvieron a ganar en Australia

Por primera vez desde que comenzó a participar en el torneo en 2012, el seleccionado argentino de rugby consiguió su segundo triunfo en una misma edición del Rugby Championship.

Fue en el éxito ante Australia por 23 a 19 en Gold Coast, un resultado que Los Pumas no lograban desde 1983 (18-3, el 31 de julio en Brisbane).

La victoria llegó con el equipo argentino defendiendo el avance Wallabie tras un scrum. Pero un tackle certero de Tomás Lavanini cuando Australia parecía definir el partido por afuera, frustró la chance local en la última jugada.

Argentina tuvo buen despliegue y llegó al ingoal rival en cinco oportunidades, aunque le anularon tres tries.

Luego de un penal de Emiliano Boffelli a los 5m de iniciado el encuentro, e anularon un try a Nicolás Sánchez a los 30m porque Ramiro Moyano rozó el touch con la punta de su botín izquierdo.

Dos minutos luego fue anulado otro por pase forward, en un ataque profundo de Boffelli.

Finalmente, a los 35m llegó el esperado try. Tras un line parcial de Australia, en el avance argentino perforó por el centro de cancha Matera, quien ganó metros y asistió a Kremer, quien a su vez la abrió para la entrada de Delguy.

En el arranque del complemento fue anulado un nuevo try por una pelota que Delguy pasó hacia adelante para la entrada libre al ingoal de Boffelli. De todos modos, Nico Sánchez consiguió un penal a los 47m para estirar la ventaja.

A los 54m Australia descontó con un try de juego abierto (20-19), mientras que a los 62m Sánchez no pudo convertir un penal, al igual que Hodge en el local dos minutos después.

En esos momentos el partido cayó en una meseta producto del desgaste de ambos equipos, momentos en los que también comenzó el recambio.

Argentina entró un punto arriba a los últimos diez minutos, aunque Los Pumas mantuvieron la iniciativa y lograron el penal que Boffelli convirtió, de frente, para decretar el resultado final a pesar del intento australiano en el cierre.

En el otro encuentro, Sudáfrica también dio la nota al ganarle a Nueva Zelanda 36-34. Con este resultado privó a los All Blacks se coronarse campeones por anticipado.

Con este resultado, disputadas 4 fechas, los Springboks quedaron con chances de acceder al título: 1°) Nueva Zelanda, 16; 2°) Sudáfica, 10; 3°) Argentina, 8 y 4°) Australia, 5.

La próxima fecha se jugará el sábado 29 de este mes, con el esperado duelo entre Argentina y Nueva Zelanda en Vélez (19.40). En el otro partido Sudáfrica recibirá a Australia en Port Elizabeth.

Mirá la última acción del encuentro, en la que el equipo dirigido por Mario Ledesma aseguró el triunfo:

#PUMASxESPN #RCxESPN Tomás Lavanini metió el tackle salvador cuando parecía que Israel Folau anotaba el try que daría vuelta la historia en Gold Coast. ¡#LosPumas lograron un triunfo de Oro! 💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/TrJCBExRUz — ScrumRugby (@ScrumESPN) 15 de septiembre de 2018

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Australia (19): Dane Haylett-Petty; Israel Folau, Reece Hodge, Matt Toomua, Marika Koroibete; Kurtley Beale y Will Genia; Pete Samu, David Pocock (capitán), Lukhan Tui; Izack Rodda y Rory Arnold; Allan Alaalatoa, Tatafu Polota-Nau, Scott Sio. Técnico, Michael Cheika.

Argentina (23): Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matias Moroni, Jerónimo de la Fuente, Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer, Pablo Matera; Tomas Lavanini y Guido Petti; Santiago Medrano, Agustín Creevy (capitán), Nahuel Tetaz Chaparro. Técnico, Mario Ledesma.

PT. 5m. penal de Boffelli (Arg), 11m. try de Genia (Aus) convertido por Toomua, 14m. try y conversión de N. Sánchez (Arg), 18m. try de Folau (Sus) convertido por Toomua, 35m. try de Delguy (Arg) convertido por N. Sánchez. Parcial: Australia 14-Argentina 17.

ST. 47m. penal de N. Sánchez (Arg), 54m.Try de Hailey-Petti (Aus) y 76m. penal de Boffelli (Arg).

CAMBIOS. 49m. Foley por Toomua, 58m. Kepu por Sio y Arnold por Rodda, 69m. Maddocks por Koroibete y Phipps por Genia, en Australia; 67m. Montoya por Creevy, Zeiss por Medrano, Leguizamón por Kremer y García Botta por Tetaz Chaparro, 69m. Alemanno por Petti y 74m. Mallia por De la Fuente, en Argentina.

ARBITRO. John Lacey.

CANCHA. Cbus Super Stadium (Gold Coast).