"Ahora necesito reencontrarme con mis compañeras", dijo la maestra torturada en Moreno

Corina De Bonis, la maestra que fue secuestra y torturada en Moreno, habló esta tarde en medio de la conmoción, evitó dar explicaciones sobre lo que vivió y pidió "paciencia" para hablar ante las cámaras.

"De lo que pasó no puedo contar nada, la policía lo está manejando, no puedo dar detalles", señaló De Bonis en la puerta de su casa. "También necesito reencontrarme con mis compañeras porque no las veo desde anoche, y también darle tiempo a mi familia", agregó la mujer en una breve rueda de prensa.

La maestra fue agredida cuando se encontraba a cuatro cuadras de su casa tras recorrer las 15 cuadras que la separan de la escuela. Fue forzada a entrar en un auto donde le escribieron la frase "ollas no" en el abdomen.

El titular de Suteba, Roberto Baradel, denunció el caso ayer y explicó que "los docentes y los papás habían organizado ollas populares" en una de las escuelas de esta localidad bonaerense y que por esta decisión "venían recibiendo amenazas".

El referente gremial comentó que Suteba ya había denunciado intimidaciones anónimas la semana pasada y resaltó que "lo único que se estaba haciendo [en la escuela] es darle de comer a los chicos".