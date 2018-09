Preocupación por el estado de salud de Natacha Jaitt: debe ser operada

La modelo y conductora Natacha Jaitt tiene un desgarro pectoral y deberá ser operada, aunque primero deberá esperar a que se elimine una infección que contrajo presuntamente dentro del mismo centro asistencial donde es tratada.

El estado de salud de Jaitt mantiene "preocupada"a su familia y más allá de no poder dar demasiados datos, su hermano Ulises Jaitt afirmó en declaraciones a la agencia NA que ella "no está internada, sino que por ahora la están tratando en forma ambulatoria".

"Recibe antibióticos para poder eliminar la infección que se agarró y se mantiene alejada de las redes sociales y de la actualidad. Está dopada también por este desgarro pectoral y ahora estamos esperando que se vaya la infección para que se pueda operar", reveló Ulises.

Natacha, quien cada vez que habla genera por lo menos polémica, había denunciado en el programa de Mirtha Legrand que había varios famosos vinculados a redes de pedofilia y después vínculo a gran parte de ellos en los casos de abuso sexual a jugadores de las divisiones inferiores del club Independiente.

En ese sentido, hasta el momento ella no está enterada de la liberación de Leonardo Cohen Arazi, el exárbitro Martín Bustos y Alberto Ponte, a partir de que la carátula cambio de "abuso sexual" a "promoción a la corrupción de menores".

"No está enterada porque está alejada de las redes sociales y de ver televisión, pero seguramente si se entera se va a enojar mucho. Igual, ahora estamos enfocados en su salud", contó Ulises.

El hermano de Natacha explicó que ella "va al médico, la tratan, le dan los antibióticos y vuelve a casa", pero aclaró que la familia está colaborando para que se mantenga alejada de ver televisión o de tener acceso a las redes sociales.

El menor de los Jaitt evitó dar a conocer el hospital o la clínica donde es asistida su hermana, contó que están "preocupados" porque quieren que se le vaya esa infección y además sostuvo que "siempre hay temor cuando se habla de una operación".

Asimismo, relató a Noticias Argentinas que la última vez que habló con ella fue "el miércoles", pero aclaró que la charla fue breve porque "está dopada y necesita descansar para afrontar el día a día".

La mediática iba a ser operada pero a raíz de esa afección que sufrió tuvieron que suspenderla hasta nuevo aviso, según un comunicado que difundió la familia.

"Natacha tiene un desgarro muscular en el pectoral por el que debió ser ingresada urgente a operarse, pero se infectó el quirófano por otros motivos, que no se me permite divulgar, y los análisis no dieron bien para poder ingresarla nuevamente. Por lo cual sigue bajo control médico, con más análisis, hasta poder ingresarla al quirófano y poder ser operada", indicó parte del comunicado que dio a conocer en las últimas horas su círculo íntimo. (NA)