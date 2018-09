“Fue un baldazo de agua fría”, afirmó Mauro Polla

(Información en desarrollo)

A poco para que comience el Súper 20 de básquetbol, competencia preliminar a la Liga Nacional, se conoció hoy que Mauro Polla fue cesanteado de la franquicia.

Se trata del principal e histórico asistente del equipo liguero, que había asumido en Estudiantes durante la dirección técnica de Marcelo Richotti (2009-10) y que continuó en el proceso de Bahía Basket en diferentes etapas, como colaborador de José Luis Pisani, Pablo Coleffi y Sebastián Ginóbili.

En diálogo con Juan Carlos Meschini por LU2 este mediodía, el propio Polla se refirió a su salida del equipo.

“Fue un baldazo de agua fría, por el momento de la temporada y porque estábamos en pleno trabajo con este nuevo método, con el que realmente estamos muy contentos. Lo vemos muy productivo. Inclusive te mejora como entrenador, lo digo sin ningún problema. Estábamos trabajando a pleno”, comentó Polla.

Su salida es el primer cambio de magnitud que se produce tras la asunción de Martín Mackey, el nuevo director ejecutivo de Bahía Basket.

“El martes en la práctica Facundo Tabarez, el chico que vino como supervisor metodológico (de Mackey), me comunicó que quedaba desafectado del plantel”, agregó el entrenador bahiense.

“Le dije '¿motivos?', y me dijo que buscarían un asistente que ellos pudieran elegir. Facundo no es entrenador de básquet. No me pareció que era la persona con la que tenía que hablar”, agregó.

“Esperaba que me dijeran cuáles eran mis puntos débiles para poder mejorarlos. Pero me pareció que no era a él a quien debía preguntarle eso porque de lo técnico del básquet no conoce demasiado”, dijo Polla sobre el momento en que uno de los asistentes de Mackey le comunicó la decisión.

También fue consultado respecto de si cree que fue una determinación consensuada en el grupo que encabeza el nuevo director ejecutivo o proviene del propio Pepe Sánchez.

“Sinceramente no sé si esta hablado, si es decisión de ellos… Dos días antes habíamos tenido reuniones. Yo tenía una planilla con roles, funciones, requisitos que debía cumplir quien asumiera como asistente. Veinticuatro horas antes me habían mandado la planificación con la carga energética para las próximas diez prácticas. Y el martes me sorprendió esto”, dijo.