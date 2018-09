Pino Solanas: "La Corte no debe ser adicta al Gobierno"

El senador nacional Fernando "Pino" Solanas se refirió hoy al cambio de autoridades en la Corte Suprema de Justicia y subrayó que el máximo tribunal "debe cumplir su rol institucional y no ser adicta al Gobierno".

"Renunció Ricardo Lorenzetti y asumió Carlos Rosenkrantz la presidencia de la Corte Suprema y no hay ningún compromiso de (el presidente Mauricio) Macri de abrir un debate para llevar el número de integrantes del máximo tribunal a siete o nueve miembros y mucho menos por respetar el cupo femenino", sostuvo el líder de Proyecto Sur.

A través de un comunicado, el dirigente opositor se quejó de que hay "una Corte que continúa profundizando sus tendencias conservadoras y que no le da garantías a la Argentina de empezar a desatar los nudos neocoloniales que la atan, en defensa del interés de la Nación o en defensa del interés social".

"Rosenkrantz no tiene trayectoria de haber defendido el interés público sino sólo los intereses privados. ¿Qué podemos esperar de un Gobierno que celebra la llegada de Rosenkrantz a la Corte? Porque quedará sospechado de presidir una Corte funcional al macrismo y no de estar al frente de un Tribunal que cumpla con su rol constitucional de garantizar los derechos de todos los argentinos", advirtió.

Asimismo, el cineasta consideró que "no se puede tener una Corte de cinco miembros en un país de 42 millones de habitantes que está en crisis".

"Debemos reconstruir el Poder Judicial. Macri no tiene esa virtud. La cuestión de género es vital. Estoy sorprendido que no se proponga otra jueza para cubrir la vacante. Hay una sola mujer. Es una enorme falta de respeto a la lucha de las mujeres por ganar nuevos derechos. Macri no tiene ningún interés en cumplir con el cupo que merece la tradición jurista de las mujeres argentinas", finalizó el senador nacional. (NA)