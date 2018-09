“El tren entre Bahía y Vaca Muerta se hará si no se cambia la traza”, dijo el ministro de Energía de Neuquén

Adrián Luciani / aluciani@lanueva.com

Con el fracaso de Vale como antecedente ineludible, todo parece indicar que la concreción del ferrocarril Norpatagónico, entre Bahía Blanca y Vaca Muerta, no sufrirá modificaciones en la traza prevista.

Justamente los reclamos de numerosos municipios patagónicos en tal sentido fue uno de los motivos que hizo naufragar, hace algunos años, el proyecto de la minera Vale.

Los reclamos, muchas veces desmedidos, más los pedidos de compensaciones mediante obras complementarias, produjeron un considerable aumento en el valor del tendido férreo, contribuyendo así al fracaso de la iniciativa que pretendía extraer sales de potasio de Malargüe y exportarlas luego por el puerto local.

El ministro de Energía, Alejandro Monteiro, dijo en declaraciones al diario Río Negro que tanto el gobierno nacional como las operadoras sólo contemplan la posibilidad de hacer el Tren de la Norpatagonia en la actual traza del proyecto.

Explicó que el plan es usar en buena medida las vías existentes, con un plan para ponerlas a punto, y sólo hacer nuevos unos pocos kilómetros y las derivaciones necesarias para el corredor petrolero.

Oposición en el Valle

Como se vino informando, las declaraciones de Monteiro se enmarcan en un contexto donde los intendentes de al menos 10 municipios manifestaron su oposición a la traza prevista al considerar que afectará la vida de esas ciudades.

Monteiro, luego de la reunión de la Mesa Vaca Muerta encabezada por el presidente Mauricio Macri y el gobernador Omar Gutiérrez, el martes pasado en el yacimiento Loma Campana, afirmó que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, expresó que mudar el tendido férreo implicaría “duplicar el costo de la obra”.

El ministro además sostuvo que “las operadoras dijeron lo mismo” en la mesa que tuvo lugar en el yacimiento de YPF, habilitada para encontrar soluciones a diversos temas que son clave para el desarrollo de las operaciones en Vaca Muerta.

“Lo que explicaron los funcionarios de Transporte de Nación es que si no hay chance de hacerlo por la traza actual, no hay proyecto, no dan los números”, puntualizó Monteiro.

En cambio, Aníbal Tortoriello, intendente de Cipolletti, por ejemplo, dijo que las vías del tren atraviesan por el medio a las ciudades del Alto Valle.

"Los inconvenientes que va a generar van a hacer muy difícil la convivencia y la vibración generará gran impacto en las construcciones vecinas ", dijo.

"Además, tenemos muy cerca de la superficie las napas de agua, que será otro inconveniente que se producirá”.

“Todos estamos de acuerdo en que hay que bajar los costos del fracking, pero entendemos que este tipo de obras terminará perjudicando a nuestra región”.