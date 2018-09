"No vuelven nunca más", el fuerte editorial de un periodista en una radio de Neuquén

El periodista Carlos Eguía hizo un fuerte editorial en la radio FM Uno de Neuquén y sus palabras se viralizaron en las redes sociales y WhatsApp.

"Miles de argentinos que le dicen a los chorros que hemos tenidos: no vuelven más. No importa si el dólar va a valer 50 pesos, ustedes no vuelven más. ¿Y saben una cosa? Ustedes tienen que ir presos porque se han robado a la Argentina.

"Y cuando todos estos banqueros que están investigados, hacen compras millonarias de dólares para desestabilizar a este gobierno. No es que van por Marcos Peña, eh, como mucha gente dice. Ni siquiera van por Macri, van por todos nosotros, van por esta República Argentina que ha salido siempre adelante.

"Y escuchar a Duhalde decir que si se van a adelantar las elecciones... me termina dando asco. Y a vos también, porque lo escuché hoy a la mañana. Porque lo que han hecho con el país es impresentable. Aunque tengamos, quizás, dentro de este gobierno algún que otro pelotudo que no le encuentra la vuelta a lo que está pasando, aunque tengamos gente que a lo mejor no sabe comunicar lo que está pasando y nos hace zozobrar a todos los que pensamos que esta Argentina sí o sí va a salir adelante.

"Donde tuvimos a esta manga de chorros hijos de puta que nos han mentido durante años que el dólar valía 8 pesos, y que solamente era para ellos. Porque nosotros, los laburantes comunes y corrientes le teníamos que pedir permiso al otro chorro que estaba en la AFIP, para que te dijera que ni siquiera te daban permiso a comprar 4 dólares... Claro, qué te iban a dar permiso si los dólares se los habían llevado ellos.

"Estos no van a lograr desestabilizar al país. Van a ir en cana. Duhalde, quedate tranquilo que ya nos embocaste al Tuerto, no nos vas a embocar a ninguno más. Todos, o la gran mayoría de neuquinos y rionegrinos, vamos a seguir trabajando para que esta Argentina siga de pie. Y estos no vuelven nunca más. Esos chorros no vuelven nunca más a la Argentina, porque no se lo vamos a permitir."