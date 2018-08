Paro de municipales: para el Municipio la medida de fuerza "no tiene fundamentación"

El secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, habló esta mañana sobre la medida de fuerza que llevan a cabo los trabajadores municipales entre hoy y mañana, consideró que "no tiene fundamentación alguna" y afirmó que el martes habían llegado a un acuerdo en conjunto para generar una mesa de trabajo.

"Ayer recibimos la notificación de la medida [de fuerza] y no tiene fundamentación alguna, simplemente nos dicen que hay un paro total de actividades por 48 horas. No nos dicen por qué y no hay ningún tipo de motivación en esa medida", dijo Compagnoni en diálogo con LU2.

Los municipales realizaron el martes pasado una asamblea en el Club Independiente, y resolvieron profundizar su protesta, ya que se venían registrando retenciones de tareas en diferentes áreas desde hace varias semanas, por ejemplo en las delegaciones y en los talleres.

El exconcejal se mostró sorprendido por la medida ya que antes del anuncio habían llegado a un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Municipales para conformar una mesa de trabajo y analizar cuáles iban a ser las prioridades.

"Ni siquiera está cortado el diálogo, porque el martes nos reunimos en el Ministerio de Trabajo y llegamos a un acuerdo conjunto para hacer una mesa de trabajo y trabajar juntos para solucionar cada una de las temáticas"

Compagnoni consideró de que se trata de una "medida unilateral" y afirmó que "si es una motivación política que no busca solucionar las cuestiones que se están ventilando, ahí realmente se hace muy difícil".