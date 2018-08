Hockey: Universitario arrancó el Clausura con un triunfo en el clásico

Con la disputa del clásico de Primera caballeros, se cerró esta tarde la primera fecha del Torneo Clausura "La Nueva." que organiza la Asociación Bahiense de Hockey.

El derby quedó en manos de Universitario, que venció esta tarde a El Nacional, por 2 a 1, en La Quinta, en la reedición de la final del Apertura, donde el celeste se coronó heptacampeón.

Uni se impuso esta tarde con goles de Jorge Moyano y Thiago Bonifazi. Para el local, anotó Thomas Olguín.

Además, en el predio "La Ciudad", Villa Mitre cayó ante CEF Nº 83 de Pigüé por 4 a 0, con 4 tantos de Wagner.

Cabe recordar que la programación se abrió ayer con la goleado de Blanco y Negro ante Sarmiento de Pigüé, por 10 a 0 (Ledesema -3-, Ruffa -2-, González, Ullman, Schamberger, S. Traboni, Haffner).

Festejó la "A"

En Damas, en tanto, la primera fecha de la Zona Campeonato se cerró en cancha de Universitario, donde Sportiva "A" derrotó a Sportiva "B", por 8 a 0.

Los goles del ganador los anotaron Eugenia Etulain (4), Candela Esandi, Katia Devizzi, Ximena Garciandia y Catalina Sebastián.

Ayer, los ganadores fueron Atlético Monte Hermoso (13-0 vs Argentino), Universitario "A" (6-0 vs El Nacional) y Pacífico (4-3 vs Villa Mitre).

En la Zona Desarrollo, en tanto, hoy Tiro Federal goleó a Independiente de Dorrego, por 9 a 0, luego de los triunfos de ayer de Palihue (2-1 vs Sporting) y Universitario "B" (3-1 vs La Armonía).

Los tantos del aurivioleta los anotaron Juana Aller (3), Valentina Artazcoz (3), Macarena Tunessi (2) y Camila Tunessi.