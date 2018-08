En fotos: Flavio Mendoza, muy enamorado de un joven empresario

Flavio Mendoza está muy enamorado de un joven empresario con quien se lleva 21 años.

Y subió a Instagram varias fotos con él. En algunas aparece también junto a su hijo Dionisio, que nació en abril.

Hermosos días en Miami @danel_allodi Una publicación compartida por Flavio Mendoza (@mendozaflavio) el 18 de Jul de 2018 a las 2:14 PDT

El coreógrafo tiene 53 años y está saliendo con Daniel Allodi, de 32.

Miami John Pennekamp @danel_allodi Una publicación compartida por Flavio Mendoza (@mendozaflavio) el 19 de Jul de 2018 a las 3:15 PDT

El artista está disfrutando del amor y del éxito con Siddharta, la obra donde convocó a Facundo Mazzei, Karina "La Princesita" y Osvaldo Laport.

También está como panelista en Los Especialistas del Show, y próximamente será parte del Bailando.

En 2014, Flavio vivió un escandaloso romance con un bailarín llamado Marcio, con quien terminó mal.

"No volvería con Flavio. Yo soy heterosexual. Probé y no me gustó estar con un hombre. Es verdad que lo engañé con una mujer y le pedí disculpas, pero no fue usando su auto. Lo que me angustia es que me quedé sin trabajo en la obra que me gustaba. El me ofreció ir a vivir con todos los chicos del elenco…", dijo el joven en esa oportunidad. (TN y La Nueva.)