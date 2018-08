Drogas Sintéticas II: “Me vino a cobrar el Gastón, me mandó cobradores, le tuve que garpar todo”

La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó en las últimas horas la prisión preventiva de seis personas involucradas en la causa Drogas Sintéticas II, así como ordenó una excarcelación.

Pese a las apelaciones de sus abogados, Facundo Texido y Gastón Eduardo Sáez permanecerán detenidos, sospechados de liderar una organización dedicada al comercio ilegal de estupefacientes; mientras que Maximiliano Ezequiel Borja, Federico Raúl Hernando y los hermanos Pablo y Gustavo Nogales también quedarán tras las rejas porque la justicia considera en primera instancia que se dedicaban a la venta de drogas.

Asimismo continúa implicado Emiliano Gastón Lucanera, arrestado a mediados de abril igual que el resto, aunque su defensa no apeló. Días antes de su detención por este caso, a Lucanera se lo había vinculado con la facilitación de drogas a la adolescente Mariana Sol Bruna, abandonada muerta en el Hospital Español el 31 de marzo último.

Por otra parte, se decidió la liberación de Natalia Moscardi, ya que el tribunal de apelación entendió que en su caso corresponde la figura de tenencia simple, pero no de comercialización.

Moscardi tenía una relación sentimental con Borja, investigado a su vez en la causa Drogas Sintéticas I, en la cual se desbarató a un grupo de personas que ofrecían distintos tipos de pastillas como éxtasis en una fiesta en el boliche El Reino, en septiembre de 2016.

De hecho, Drogas Sintéticas II surge a partir de elementos recabados en aquella primera investigación.

“Hago hasta lo imposible para conseguírtelo”

En su resolución, la Cámara resalta conversaciones de teléfonos intervenidos. Por ejemplo, una mantenida entre Emiliano Lucanera y Facundo Texido.

Lucanera: “Amigo, hoy tengo que pagar 72 lucas”.

Texido: “Hola hermano, ¿cómo estás? Siendo sincero, no tengo un mango, bro. Literal. Pero estoy tratando de conseguírtelo porque quiero cumplirte con eso. El loco de ayer no me respondió, hoy no sé qué onda pero hago hasta lo imposible para conseguírtelo, bro”.

Lucanera: “Me vino a cobrar el Gastón (sería Sáez), me mandó cobradores, le tuve que garpar todo”.

Sáez, Lucanera y Texido serían los principales eslabones de esta cadena.

En distintos allanamientos, a los imputados les encontraron marihuana, cocaína y elementos de corte para estirarla. También, drogas sintéticas como éxtasis y LSD, además de ketamina.

“Tenías algo pendiente, ¿te acordás?”

Por esta causa permanece prófugo Sebastián Gauna San Millán, sobrino del fiscal general federal Alejandro Cantaro, actualmente en uso de licencia.

El fiscal Horacio Azzolín estaría investigando la eventual participación de Cantaro en alguna maniobra de su familiar, o bien un encubrimiento. De todos modos, no tiene ninguna imputación en su contra, aunque se apartó provisoriamente de sus funciones.

Acerca de San Millán, el expediente señala que su madre recibió una comunicación de Texido, quien le advertía que su hijo atravesaba problemas financieros y podría asociarse a un vendedor de drogas llamado Pablo. Para los investigadores, se trata de Nogales.

En una conversación telefónica entre Nogales y San Millán, el primero le reclama: “Tenés que juntar todo lo otro, Seba, porque no trajiste nada. Tenés que juntar lo que tenés pendiente. Tenías algo pendiente, ¿te acordás?”.

También hay otras conversaciones en que San Millán le escribe pidiéndole estupefacientes en “clave”. En un mensaje de texto le dice: “Si quedó helado ahí, avísenme que acá no tenemos postre”.

En otro intercambio ocurrido días más tarde, Nogales lo increpa: “Conseguime la guita hoy la concha de la lora, porque tengo que dar la cara por vos. Siete veces me llamó el chabón ya”.

La resolución de la Cámara Federal de denegar la mayoría de las apelaciones lleva las firmas de los jueces Pablo Candisano Mera y Silvia Fariña.